Babacan: Ne kadar temel gıda maddesi varsa fiyatını bizzat Cumhurbaşkanı belirliyor

tv100’de “Yüzler Kulübü” adlı programa katılan Babacan, gündeme ilişkin soruları cevapladı. “Seçimlerden sonra ülke nasıl yönetilecek? Neler yapılacak? Bunlar bitmeden adayı konuşmanın ya da belirlemenin yanlış olacağını düşünüyoruz.” diyen Babacan, şunları söyledi:



“Aday kriterleri için diyoruz ki; öncelikle dürüst, sözünde duran, güvenilir bir insan olsun. İkincisi gerçekten demokrasiye inanması lazım. Demokrasiyi sözde değil özde desteklemesi lazım.



Önümüzdeki seçimlere DEVA Partisi olarak, kendimiz gireceğiz. Oy pusulasını önünüze aldığınızda DEVA Partisi’nin logosu olacak, vatandaşlarımız da onun altına ‘Evet’ mührünü basacak. Dünyada demokrasiyi savunan herkes bizi izliyor, bizim başarımız aslında dünyadaki tüm demokratların başarısı olacak.



Ortak karar verilecek bir hususta kamuoyunun bu kadar önünde ‘Bu olur, bu olmaz’, ‘Şu olur, bu olmamalı’ tartışması altılı masaya olan güveni olumlu etkilemez. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Biz ülkeyi yönetmeye talibiz. Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir.



Bu kadar büyük bir ülkeyi yönetmeye talip olmak çok ciddiyet ister. Prensipler, ilkeler konusunda çok hassasız. Diğer partilerin kendi iç meselelerine asla girmeyiz.



Ne kadar temel gıda maddesi varsa fiyatını bizzat Cumhurbaşkanı belirliyor. Elektrik fiyatını, doğal gaz fiyatını belirliyor. Etin fiyatını, sütün fiyatını, buğdayın fiyatını belirleyen o. Enflasyon olunca suçlu marketler (!) Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Cumhuriyet tarihinin rekor enflasyonunun altında Erdoğan’ın imzası var.



Rusya’ya ‘Doğalgaz ödemesini geç yapalım’ diye yalvarıyorsunuz. 5 milyar dolar para gelsin diye ‘Katil’ dediğiniz kişiyi kucaklıyorsunuz. ’15 Temmuz’u finanse etti’ dediklerinizi kucaklayıp ’10 milyar dolar da sen ver’ diyorsunuz. Hükûmetin düştüğü durum bu.



Ekonomiyle ilgili kurumların ayağa kalkması maksimum 1 aydır. Kriz iklimi 6 ayda biter. Enflasyonun tek haneye inmesi 2 yıl. Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil Kürtçenin yaşaması, gelişmesi, Kürtçeyi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın önünün açık tutulması en temel insan hakkı.”



“HERHANGİ BİR İSİM KONUŞMADIK”

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:



– Bugün itibariyle Altılı Masa’da herhangi bir isim konuşmadık. Herhangi bir isimle ilgili olumlu, olumsuz bir değerlendirmede bulunmadık. Baştan itibaren biz bir sıralama ilan etmiştik. İlk önce yapmamız gereken geçiş sürecinin yol haritasını tamamlamak ve seçim sonrası kurulacak hükümetin programını bitirmek. Bir bakıma ortak cumhurbaşkanı adayımızın seçim beyannamesini 6 partinin ortak bir şekilde yazıp bitirmesi.



“Altı GENEL BAŞKANDAN HEPSİ POTANSİYEL CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR”

– Altı genel başkandan hepsi potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir.



– Sözünde duran, güvenilir bir isim olması önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Güçlendirmiş Parlamenter Sistemi sözde değil öz de desteklemeli.

– Seçim takvimi belli olduktan 2 gün sonra adayımızı açıklarız.



“72 BAŞLIKTAN 36’SINDA TAM MUTABIK KALDIK”

– Altılı Masa’da ayrı ayrı partiler olmamıza rağmen yarınların Türkiye’sinde buluşuyoruz. 72 tane başlık tespit ettik, bugün itibariyle 36’sında tam mutabık kalmış durumdayız.



– Eski koalisyonlar nasıl oluyordu? Partiler ayrı ayrı seçime giriyordu. Karşılıklı hakaretler, birbirini incitmeler oluyordu. Seçimden sonra oturup ortak görüşmesine başlıyorlardı. 12 Şubat’ta başlayan beraber çalışma kültürü oluşturduk. Geçmişimizi konuşursak anlaşmamız mümkün değil. Biz Türkiye’nin yarınlarında buluşuyoruz.



“400 ÜZERİNDE BİR OYLA MECLİSTEN GEÇERSE, GEÇİŞİ YAPACAĞIZ”

– Aktaş’ın “Sistem değişimini halka soracak mısınız?” sorusuna Babacan “Altı partinin ortak anlayışı ‘Buna gerek olmasın’ diyoruz ama bu 32 başlıkla ilgili her şeye karar verdikten sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 400 üzerinde bir oyla meclisten geçerse, geçişi yapacağız” yanıtını verdi.



– Dünyada demokrasiyi savunan herkes Türkiye’yi izliyor, bizim başarımız dünyadaki tüm demokratların başarısı olacak. Seçimden sonra da Türkiye’yi kazanmamız lazım, ülkeyi iyi yönetmemiz lazım. Onun için bu eylem planlarını açıklıyoruz.



– Önümüzdeki seçimlere DEVA Partisi olarak gireceğiz. DEVA Partisi oy pusulasında yeri olacak, vatandaşlarımız evet mührünü basacak. En az 41 ilde böyle olacak. Bazı illerde seçim işbirliği modalitesiyle ilgili çalışmamızı başlattık.



ALTILI MASA’NIN HEDEFİ

– Altılı Masa olarak bizim en önemli amacımız ortak adayımızın açık farkla seçimi kazanması, mecliste en az 360 milletvekiliyle anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak.



– (Adaylık tartışmaları) Bu tartışmaları Altılı Masa için faydalı bulmuyoruz. DEVA Partisi bu tartışmaların dışında, biz tersten talimat verdik ‘Bu konuyu konuşmuyoruz’ dedik. Çünkü ortak karar verecek bir hususta kamuoyu önünde tartışma yapılması Altılı Masa’ya olan güveni olumlu etkilemez.



– Seçimlerden sonra iş başına gelecek Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken kendisine destek partilerle bir istişare ruhuyla ülkeyi yönetsin şu andaki Cumhurbaşkanı gibi yönetmesin bu konuda mutabıkız.



– “Genel Başkanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı?” sorusuna Babacan “İşin özü 6 partinin ortak adayı olarak seçime giden arkadaşımız, kendisini destekleyen partilerle istişare içerisinde kararlarını verecek. Yani işin özü katılımcılıktır” cevabını verdi.



– Bugünkü fiyatları Sayın Erdoğan açıklıyor, onun bilgisi olmadan mümkün mü? Yani siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Enflasyon olunca, maaliyetler artınca suçlu marketler oluyor.



“FİYATLARI DÜŞÜRMENİN 2 YOLU VARDIR”

– Türkiye ekonomisinin zirvede olduğu yıllarda ben bu işin başındaydım. Fiyatları düşürmenin 2 yolu vardır. Kur makul gidecek, maliyetler aşağı çekilecek ve para politikası konusunda bağımsız bir Merkez Bankası ile talep tarafında doğru yöneteceksin.



– Kadronuz iyi olacak, istişare ile yöneteceksiniz başka türlü yönetemezsiniz. 2015 yılında 3 dönemi doldu, hala asılmaya çalışıyor 2015’ten sonra her şey tepe taklak gidiyor. Çünkü uzun süre güç kullanımı insanları bozuyor.



– Tasarruf ruhu olmadan ekonomiyi kalkındıramazsınız.



– Paradan 6 sıfırın atılacağını basından öğrendi sonra bana ‘Keşke ben açıklasaydım bunu geniş kitleleri ilgilendiriyor’ dedi. Paradan 6 sıfırın atılmasının sahibi Merkez Bankası ve Hazine.



– İktidarın bu seçimi kaybetme ihtimali çok yüksek. Şu anda Altılı Masa işini doğru yaptıktan sonra bugünkü iktidarın işi çok zor çünkü Sayın Erdoğan yoruldu, bu milleti de yoruyor artık.



İLK 90 DAKİKA

– İlk 90 dakikada çok kuvvetli bir açıklama. 90 dakikada yapılacak bir açıklamayla özgürlükler konusunda tablo birden değişir. Türkiye’de hiçbir basın mensubu, yorumcu, köşe yazarı yazdığından çizdiğinden dolayı işinden kovulmayacak. Hiçbir basın patronunu arayıp şunu kovun demeyeceğiz. Savcılarımıza ve hakimlerimize sizden talimat gelmeyecek diyeceğiz.



“ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ 2 YIL”

– Ekonomiyle ilgili kurumların ayağa kalkması 1 aydır. Her birimin ehli olan dürüst insanları göreve getirip, bağımsız çalışacaklar. Hedefleri fiyat istikrarını sağlamak olacak. İlk 6 ayda kriz iklimi ortadan kalkar ancak enflasyonun tek haneye inmesi 2 yıl çünkü enflasyon beklentisinin kendisi enflasyon üretebiliyor.



İLGİLİ HABERLER