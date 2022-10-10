Cemaatlerin medya şirketlerine büyük pay! Katlana katlana arttı

AKP iktidarının destek ve yönlendirmeleri ile cemaat ve tarikatlara geniş alanlar açıldı. Çok sayıda cemaat, iktisadi işletmeleri aracılığıyla gelirlerine gelir kattı. Cemaat ve tarikatlar eğitim, yargı ve sağlık gibi toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda söz sahibi oldu. Müritlerinden topladıkları paraların yanı sıra ticari faaliyetleri ile de kasalarını dolduran cemaatler AKP döneminde medya faaliyetlerine de ağırlık verdi. Kamuoyunun yakından bildiği İsmailağa, Menzil ve Nur cemaatleri, kurdukları televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla propaganda faaliyetlerini artırdı. Cemaatler ile bağlantıları açıkça ortaya konulan medya şirketleri sermayelerini AKP döneminde katlayarak artırdı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cemaatler ile bağlantılı medya şirketlerinin AKP döneminde artan sermayeleri şu şekilde oldu:

SEMERKAND TV

Nakşibendiliğin kolu olan Menzil Tarikatı, AKP-Gülen Cemaati ilişkilerinin bozulmasının ardından adını ciddi biçimde duyurmaya başladı. Çok sayıda radyo ve televizyon kanalı açan tarikat, Semerkand TV adı altında 2013 yılında medyaya girdi. Menzil, Üsküdar Radyo ve Televizyon Anonim Şirketi ismini Haziran 2013’de Semerkand Radyo ve Televizyon Anonim Şirketi’ne çevirerek sermayesini 18 milyon TL olarak belirledi. Çok sayıda tartışmalı programa imza atılan Semerkand TV, görece düşük izleyici sayısına karşın 8 Temmuz 2015’te sermaye artırımına gitti. Yönetim kurulu kararı ile Semerkand Radyo ve Televizyon Anonim Şirketi’nin sermayesi 21 milyon 900 bin TL’ye yükseltildi.

KUDÜS TV

Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen ve “İran ve Hizbullah propagandası yaptığı” iddiasıyla tartışılan Kudüs TV de cemaat ve tarikatların medya faaliyetlerinin önemli örneklerinden biri oldu. Kudüs Medya Anonim Şirketi, 29 Haziran 2012 tarihinde 250 bin TL sermaye ile İstanbul’da kuruldu. Şirketin 250 bin TL’lik hissesi Nureddin Şirin, Nurullah Şirin, Ali Yazıcı, Üzeyir Yiğit ve Bahattin Şirin isimleri arasında paylaştırıldı. Şirket, kuruluşundan beş ay sonra sermaye artırımı için başvurdu. Hisse pay dağılımı aynı kalan şirketin sermayesi 300 bin TL’ye çıkarken şirketin merkezi İstanbul Fatih olarak belirlendi. Şirketin halen aynı isimle faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

SAMANYOLU TV

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Türkiye’deki faaliyetleri sonlandırılan Samanyolu Yayıncılık’ın sermayesinde yaşanan değişiklik de gözlerden kaçmadı. Gülen yapılanmasına ait olduğu bilinen grubun, AKP ile Gülen Cemaati’nin arasının henüz bozulmadığı 2005 yılında sermayesi, 15 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket, darbe girişiminden altı yıl önce, Şubat 2010’da ise sermayesine 7,5 milyon TL daha ekledi. Böylelikle Samanyolu Yayıncılık’ın toplam sermayesi 22 milyon 500 bin TL ile ifade edildi. Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin faaliyetleri, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 16 Ağustos 2016 tarihli kararı ile sonlandırıldı.

LALEGÜL TV

AKP’li bürokratların, Mahmut Ustaosmanoğlu’yla verdiği pozlarla akıllarda kalan İsmailağa Cemaati, 15 Temmuz’un ardından pastadan en büyük pay alan cemaatlerin başında yer aldı. İsmailağa Cemaati’ne ait Birinci Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Lalegül Yayın Grubu adı altında ajans, televizyon ve radyo kanalı kurdu. Kamuoyunda, “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Fetih Suresi okuduğu görüntüler ile yayın hayatına başlayan Lalegül TV’nin bağlı olduğu şirketin sermayesinde yaşanan değişim büyük dikkat çekti. 2007 yılında sadece 210 bin TL sermayesi bulunan Birinci Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi’nin sermayesi 2014 yılında 1 milyon TL’ye kadar çıkarıldı. Ocak 2022 itibarıyla ise Birinci Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, sermayesine 1 milyon 800 bin TL daha koyarak devam etti. Böylelikle şirketin sermayesi 2022 itibarıyla 2 milyon 800 bin TL’ye ulaştı.