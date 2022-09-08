Sedef Kabaş'tan tarikatlara kurşun gibi sözler. Durdu durdu patladı

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik sosyal medyadan yayınladığı videoda argo terimler kullanarak; "Eşinle oynaşmak sünnettir. Maç başladı. 1-0 oldu maçı bırakmayacaksın. Oynaşacaksın sünnettir” sözlerinin gündemdeki yeri soğumadan; yine İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınları hedef aldığı skandal sözler gündem oldu.

İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef aldığı; depremi kürtaja ve kadınların kıyafetlerine bağlayarak “Bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi?” sözlerine tepki yağmaya devam ediyor.

"Varsa yoksa KADIN ve CİNSELLİK"

Gazeteci Sedef Kabaş kişisel twitter hesabından duruma isyan ederek "Din kisvesi altından nasıl da dehşet derinlikte bir kadın nefreti çıkıyor… Kadın şöyle giyinecek, böyle dövülecek, diye diye kadına tahakküm etme hırslarına dini maske yapıyorlar… Hiçbiri iyi, ahlaklı, dürüst, bilge insan olmaktan bahsetmiyor… Varsa yoksa KADIN ve CİNSELLİK!" paylaşımı yaptı.

Sedef Kabaş'ın yazdıklarına beğeni ve yorum yağıyor.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmış; Mahkeme, Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Mart ayında tahliyesine karar vermişti. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise ayrı ayrı beraatine karar verilmişti.

Ahmet Mahmut Ünlü hapse mahkum olmuştu

Öte yandan; İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 17 Ağustos depreminde etkilenen yurttaşlar için "laik" ve "laik olmayanlar" diye ayrım yaptığından dolayı "halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapse mahkum olmuştu.