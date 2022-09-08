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Sedef Kabaş'tan tarikatlara kurşun gibi sözler. Durdu durdu patladı

İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınları hedef aldığı konuşma tepki çekmeye devam ediyor. Gazeteci Sedef Kabaş'tan konuyla ilgili kurşun gibi sözler geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:53
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:48
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Sedef Kabaş tan tarikatlara kurşun gibi sözler Durdu durdu patladı

Sedef Kabaş'tan tarikatlara kurşun gibi sözler. Durdu durdu patladı
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İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik sosyal medyadan yayınladığı videoda argo terimler kullanarak; "Eşinle oynaşmak sünnettir. Maç başladı. 1-0 oldu maçı bırakmayacaksın. Oynaşacaksın sünnettir” sözlerinin gündemdeki yeri soğumadan; yine İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınları hedef aldığı skandal sözler gündem oldu.

İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef aldığı; depremi kürtaja ve kadınların kıyafetlerine bağlayarak “Bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi?” sözlerine tepki yağmaya devam ediyor.

"Varsa yoksa KADIN ve CİNSELLİK"

Gazeteci Sedef Kabaş kişisel twitter hesabından duruma isyan ederek "Din kisvesi altından nasıl da dehşet derinlikte bir kadın nefreti çıkıyor… Kadın şöyle giyinecek,  böyle dövülecek, diye diye kadına tahakküm etme hırslarına dini maske yapıyorlar… Hiçbiri iyi, ahlaklı, dürüst, bilge insan olmaktan bahsetmiyor… Varsa yoksa KADIN ve CİNSELLİK!" paylaşımı yaptı.

Sedef Kabaş'ın yazdıklarına beğeni ve yorum yağıyor.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmış; Mahkeme, Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Mart ayında tahliyesine karar vermişti. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise ayrı ayrı beraatine karar verilmişti.  

Ahmet Mahmut Ünlü hapse mahkum olmuştu

Öte yandan; İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 17 Ağustos depreminde etkilenen yurttaşlar için "laik" ve "laik olmayanlar" diye ayrım yaptığından dolayı "halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapse mahkum olmuştu.

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Üstün Türkeli
8.09.2022 15:52
Dinleri imanları hep uçkur üzerine,iyi insan olmaktan bahseden yok !  
 
ANKARALI OLARAK.
8.09.2022 15:52
Yolsuzluğa, talana, yalana, kul hakkı yiyene sessiz kalana da..Haksızlık karsisinda susan dil.ŞEYTANdır....  
 
Sedat
8.09.2022 15:47
@Feraset Altun Tarikat olmadan Allah'a ibadet edilemiyor mu? İslamiyetin neresinde böyle bir dayatma var? Kuran okumamış din bilmiyorsun gelip ahkam kesiyorsun Mustafa Kemal'in tırnağı olamazsın..  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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