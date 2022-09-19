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İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz

AKP'ye verdiği destekle bilinen İsmailağa Cemaati, Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne karşı çıkarak fetva vermedi. İsmailağa Cemaati, "TOKİ’nin uygulamış olduğu bu uygulama caiz değildir." dedi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:43
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İsmailağa Cemaati Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne 'karşı' fetva verdi

İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
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Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 250 bin adet Sosyal Konut Projesi’ne bir tepki de İsmailağa Cemaati’nden geldi. İsmailağa Cemaati, "Caiz değildir, fetva vermiyoruz." dedi.

2020 yılında açıklanan 100 bin Sosyal Konut Projesi’nde ise bir fetva yayınlayarak caiz olduğunu söylemişti.

İsmailağa Cemaati’nden bir kişinin yayınladığı videoda, TOKİ’nin, memur maaşlarına gelen zam oranına göre yapılacak ödemelerin de artacağı ödeme sisteminin caiz olmadığını söyledi.

Yayınlanan videoda “Böyle bir uygulama Hanefi mezhebine göre caiz değildir. TOKİ’nin çoğunlukla uygulamış olduğu uygulama bu olduğundan dolayı biz bu tür bir uygulamaya fetva vermiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2020 YILINDA CAİZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

2020 yılında açıklanan 100 bin Sosyal Konut Projesi’nde ise İsmailağa Cemaati TOKİ’den ev almak konusunda fetva yayınlayarak caiz olduğunu söylemişti.

İsmailağa Cemaati ile birlikte Diyanet de caiz fetvası yayınladıktan sonra diğer cemaatlerin hedefi olmuşlardı.

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aydın
19.09.2022 11:19
sen önce git 12 yaşınndaki kıza tecavüz eden şıh başıyla ilgili konuş siz kimsiniz be yeter artık defolun irana gidin yada afganistan daha uygun  
 
Tozanlı
19.09.2022 11:10
Geçmiştede,1980 lerde irandan molla rejiminden kaçtık diyen bir sürü yobaz Türkiyeye geldi hepside kara çarşaflı idi,bunlar su gibi bira içer sultanahmet, sokakları bira şişesinden geçilmezdi.sonra bu  
 
mmt
19.09.2022 11:09
ortalığı bulandırın.siz kimsiniz acaba.islama ihanet eden bir tarikat  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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