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  • Müzik zinayı çağrıştırır. 1 yaşındaki çocuğu bile hareketlendiriyor. Her gün başka bir imam konuşuyor

Müzik zinayı çağrıştırır. 1 yaşındaki çocuğu bile hareketlendiriyor. Her gün başka bir imam konuşuyor

FM TV’de açıklamalarda bulunan imam, müziğin zinayı çağrıştırdığını ve hatta 1 buçuk yaşındaki çocuğu bile hareketlendirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:10
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:13
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İmamdan dikkat çeken sözler. Müzik zinayı çağrıştırır. 1 yaşındaki çocuğu bile hareketlendiriyor

Müzik zinayı çağrıştırır. 1 yaşındaki çocuğu bile hareketlendiriyor. Her gün başka bir imam konuşuyor
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Namaz kılmayanların öldürülmesi gerektiğini söyleyen, kadınları ‘et’ olduğunu söyleyen ve son olarak da pedofiliye kılıf uyduran imamdan sonra yeni bir olay daha yaşandı.

Bir imam katıldığı programda, müziğin zinayı çağrıştırdığını ve hatta 1 buçuk yaşındaki çocuğu bile hareketlendirdiğini söyledi.

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen FM Tv’de programa çıkan bir imam müziğin zinayı çağrıştırdığını, müzik çalınca şeytanların omuzlarımızda ayaklarıyla ritim tuttuğunu ve bu sayede dans ettiğimiz hatta 1.5 yaşındaki çocuğun bile hareketlendirdiğini öne sürerek ‘yasaklanması gerekir’ vaazı verdi.

KADINLARA ET DENMİŞTİ

İmam Halil Konakçı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" diyerek kadınları hedef almıştı.

NAMAZ KILMAYANLAR ÖLDÜRÜLMELİ

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, “Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.” açıklamasında bulundu.

“ÇOCUĞUN KOLU, GÖĞSÜ, HER TARAFI AÇIK”

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

Dörtbudak şöyle demişti.

“Geçenlerde hanımla beraber dedik: ‘Çarşıda biraz alışveriş.’ yapalım. Yola çıktık ama insan çıktığına bin pişman oluyor. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Kadın mı geliyor? Kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?’ dedim. ‘İşte pijamam var.’ dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?”

"BÖYLE YAPARSAN PEDOFİLİ ARTAR!"

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara elbise giydirilmesi nedeniyle pedofili suçunun arttığını savunmuştu.

Dörtbudak, “Aile olarak, ana-baba olarak, reis olarak, çocuklarımızı iyi eğitmek, İslam’a göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kuranlarını… Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.’ Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım.” ifadelerini kullandı.

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Adalet
30.08.2022 13:30
Dinimiz bu sapıkların eline bırakılmamalı yoksa gelecek nesillerde yok olur  
 
Yurttaş
30.08.2022 13:18
Muzik, Ninni soylenen be el kol hareketinden bile tahrik oluyorum diyen ulke ve insanlik icin tehlikeli beyin...  
 
Tolga kurt
30.08.2022 13:04
Koskoca imparatorluğu böyle araplaşmış medeniyetsiz çağdışı örümcek kafalı yobaz düşünceleri yavşaklar parçalandı  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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