AKP ile MHP karşı karşıya geldi. Sizin gibi ittifak düşman başına

AKP’li Elazığ Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyeye kentsel dönüşümde kullanılmak üzere verdiği arazilerin satışından elde edilen gelirin performans programına alınmaması tartışma yaşandı.

MHP’Lİ ÜYE: PARALAR NEREDE?

MHP’li meclis üyesi Behçet Susmaz, “Siz bu paraların hepsini kentsel dönüşüm hesabına 2024 belediye performans programında 2 milyar lira veya 1,5 milyar lira para koymanız lazım. 75 milyon TL para koymuşsunuz. Ne anlatıyorsunuz bize, diğer paralara ne oldu? Oradan gelen paralar ne oldu" diye sordu.

Oturumu yöneten Başkan Aydın Kara'nın "Kentsel dönüşüm parası belediyede, alınan belli satılan belli” yanıtı üzerine "Neden burada yok? Siz diyorsunuz ki ben 2024 yılında kentsel dönüşüm için 75 milyon para sarf edeceğim. Bunun özeti budur" diye konuştu.

OTURUMA ARA

Susmaz konuşmasından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürü'nün verdiği yanıtlar sonrası Meclis üyeleri tepki gösterince oturumu yöneten başkan oturuma ara vermek zorunda kaldı.

"BU YANLIŞSA DOĞRUYU SÖYLEYİN"

Hazine’den Belediye’ye kentsel dönüşüm için devredilen arazilerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının da belediyenin iştiraklerinden EBUAŞ’ta kullanılacağının söylenmesi üzerine tepki gösteren MHP Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Burak Düzenli şunları söyledi:

Eylül ayında Sayın Belediye Başkanımız ile grup başkanımız bu konuyu konuştu. O konuşma yapılırken elimizde bilgi ve belge yoktu. Dolayısıyla kar miktarı bu rapora göre ölçülmelidir. Burada eksiklikler var. Konuşmada 1.2 katrilyon kardan bahsedilmişti. Dolayısıyla verilen o kar rakamı miktar bana göre yanlıştır, bu birinci husus. İkinci husus orası kentsel dönüşüm alanında kullanılmak üzere o arsaların değerlendirilip geliri kentsel dönüşümde kullanılsın diye verildi. Geçtiğimiz ay Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanımız, 'villa kentten elde edilecek gelir ile EBUAŞ’ın borcunu kapatacağız' dedi. Bu yanlışsa doğrusunu söyleyin.

"ARSALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERİLMİŞ"

AKP’li meclis üyesi Veysi Topbaş ise "Doğrusu şudur; belediye ile EBUAŞ arasında yapılan anlaşmanın parası belediyenin hesabına geçecek. Bu belediye de bu parayı kentsel dönüşümde kullanacak. Burada belediyeye verilecek paranın haricinde elde edilecek kar EBUAŞ’a verilecek. Biz belediyenin parasını EBUAŞ’a vermiyoruz. EBUAŞ oradaki ticaretten para kazanacak" dedi.

Düzenli, Topbaş’ın konuşmasının ardından "O arsalar kentsel dönüşüm yapılması amacıyla verildi. Belediye başkanımız oradan gelecek parayla EBUAŞ’ın borcu kapanacak dedi mi, demedi mi? Oradaki arsa kimin? Hazine belediyeye kentsel dönüşüm için verdi. EBUAŞ orada ticaret yapamaz. O arsayı sat git Elazığ’da Nailbey’de kentsel dönüşüm yap diyor sana. EBUAŞ’a ver demiyor" dedi.

"'SİZİN GİBİ İTTİFAK DÜŞMAN BAŞINA' DEDİNİZ"

Oturumu yöneten Belediye Başkanvekili Aydın Kara’nın kendisini algı yaratmakla suçlaması üzerine Düzenli, "Neden ben konuşunca algı oluyor. 2021 yılında konuştuk şurada. Faaliyet raporunu değerlendirdik. 'Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz'" ifadelerini kullandı.