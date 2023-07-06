AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!

AKP sayesinde ülkede eğitimin hiçbir değerinin kalmadığını geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim.

Kamuda çalışan doktorların sorunlarını tek tek anlatmış, taşerondan kadroya geçen işçilerin kiminin doktorlardan daha fazla maaş aldığını açıklamıştım.

Kamuda benzer sorunu yaşayan bir meslek dalı daha var ki onlar da mühendisler!

Dikkat ediyor musunuz bir dönem çocukların ve anne-babaların çocukları için hayalini kurduğu meslekler ne duruma düşürüldü günümüzde!

Ülkeye yaptıkları yatırımlarla övünüp duran AKP, o yatırımları hayata geçiren mühendislerin hayatını görmezden gelmeyi de ihmal etmiyor.

Mühendislik fakültelerinde 4 yılda aldıkları zorlu eğitim sonrası kamuda iş bulan mühendisler günümüzde yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kamu mühendislerinin ortalama maaşı 18 bin TL civarında. Yoksulluk sınırı ise 33 bin lira civarında!

Savunmadan ulaşıma, sağlıktan, sanayiye, madenden eğitime hemen hemen her alanda kritik görevlerde bulunan bu insanlar bu paraya mahkum edilmiş durumda.

Özlük hakları ise seneden seneye ellerinden alınmış!

Her geçen sene yaşam standartları iyileştirileceğine daha kötüye gitmiş gün gün.

Hatta iş o duruma gelmiş ki iş yerinde amir, işçi personelden daha düşük maaşa çalışır konuma gelmiş!

Ne için çalışıyor bu insanlar?

Unvan için mi?

Aç kaldıktan sonra ne yapsın insanlar unvanı?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelinde yer alır!

Fizyolojik ihtiyacını gideremeyen insan bir sonrası basamağa çıkamayacağı gibi “Değer ihtiyaçları” aşamasına da asla gelemez!

Peki iş yerindeki barış ortamı nasıl sağlanacak bu şartlarda?

Kimsenin umurunda değil ki?

Kim aç kalmış, kim iş yerinde huzuru bulamamış onlara ne?

Beyefendiler 3 liraya çorba, 5 liraya kuzu yeme derdinde!

Kamu mühendislerinin taleplerini gerçekleştirmek ve sorunu çözmek çok basit!

Dengi sayılan meslek disiplinlerine verilen özlük haklarını kamu mühendislerine de sağlayacaksın!

Maaş ve ek ödemesi dışında geliri olmayan kamu mühendislerine “teknik sorumluluk ödemesi” olarak ilave ödeme vereceksin tıpkı diğer memurlara verilen taban ve ek ödeme gibi!

Yapılacak düzenlemelere mühendislerin emeklilik süreci de dahil edilmeli bu arada!

En temel olarak ise bir "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkartılmalı acilen!

Kamu Mühendisleri tüm bu taleplerle beraber 8 Temmuz’da Ankara Anıtpark’ta bir araya geliyor.

İlk çıkacak torba yasada kamu mühendisleri adalet istiyor.

Bakalım adalet getireceğim vaadiyle gelen AKP, kamu mühendisleri için adaleti sağlayacak mı?