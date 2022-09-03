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  • Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi mi. AKP kulislerinden bomba iddia sızdı

Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi mi. AKP kulislerinden bomba iddia sızdı

AKP kulislerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında katılımlarıyla gerçekleştirilen AKP MYK toplantısında Erdoğan’ın Süleyman Soylu gibi isimlerin üstünü çizdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 21:45
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 21:49
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AKP kulislerinden bomba iddiayı Halk TV açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi mi

Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi mi. AKP kulislerinden bomba iddia sızdı
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Halk TV ana haber sunucusu Şule Aydın Ankara kulislerinden gelen son bilgileri izleyicilerle paylaştı.

AKP’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son MYK toplantısında Erdoğan’ın liste tercihinde yıpranmamış isimlerin yer alacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleyman Soylu gibi isimlerin üstünü çizdiği öne sürüldü.

Halk TV spikeri Şule Aydın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ankara kulisleri seçimlere ilişkin şu iddialar yer alıyor. MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ilişkin konuşmuş. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, vekil listeleri çok düzgün hazırlanmasını ve yıpranmamış isimlerle yola çıkacağını belirtmiş. Haber merkezlerinin konuştuğu konu işte bu yıpranmış isimler. Çünkü iddiaların odağındaki isimlerin tamamı Saray’a yakın isimler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da onların arasında.”

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Osman
3.09.2022 22:51
Sedat Peker makama saygımdan bekliyorum demişti. Reis korusun bari bakanını.  
 
Vatandaş
3.09.2022 22:44
Bahçeli arkasında durduğu müddetçe soylu’yu çizemez.  
 
Vatan
3.09.2022 21:47
Kahrolsun faşizm  
 
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