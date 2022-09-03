Süleyman Soylu'nun üzeri çizildi mi. AKP kulislerinden bomba iddia sızdı

Halk TV ana haber sunucusu Şule Aydın Ankara kulislerinden gelen son bilgileri izleyicilerle paylaştı.

AKP’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son MYK toplantısında Erdoğan’ın liste tercihinde yıpranmamış isimlerin yer alacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleyman Soylu gibi isimlerin üstünü çizdiği öne sürüldü.

Halk TV spikeri Şule Aydın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ankara kulisleri seçimlere ilişkin şu iddialar yer alıyor. MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ilişkin konuşmuş. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, vekil listeleri çok düzgün hazırlanmasını ve yıpranmamış isimlerle yola çıkacağını belirtmiş. Haber merkezlerinin konuştuğu konu işte bu yıpranmış isimler. Çünkü iddiaların odağındaki isimlerin tamamı Saray’a yakın isimler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da onların arasında.”