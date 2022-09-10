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  • Süleyman Soylu’nun 'Sınır dışı edildi' dediği Sırp mafya lideri Şişli’de öldürüldü. Canlı yayında açıklamıştı

Süleyman Soylu’nun 'Sınır dışı edildi' dediği Sırp mafya lideri Şişli’de öldürüldü. Canlı yayında açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 20 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı TRT yayınında Antalya'da yakalanarak sınır dışı edildiğini açıkladığı Skaljari suç örgütünün lideri Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 10:31
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 10:38
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Canlı yayında açıklamıştı. Süleyman Soylu’nun 'Sınır dışı edildi' dediği Sırp mafya lideri Şişli’de öldürüldü

Süleyman Soylu’nun 'Sınır dışı edildi' dediği Sırp mafya lideri Şişli’de öldürüldü. Canlı yayında açıklamıştı
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Suikast İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Sırbistan'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotiç, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.



Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Jovan Vukotiç'in Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı öğrenildi. Suikastı motosikletle gerçekleştiren ve kaçan silahlı saldırganın beş el ateş ettiği ve kurşunlardan 4'ünün Jovan Vukotiç'e isabet ettiği iddia edildi.



Suikastın ardından akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları geldi. Soylu, 20 Mayıs 2021'de katıldığı katıldığı canlı yayında Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotiç'in "deport edildiğini" açıklayarak şöyle konuşmuştu:

"Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en önemli mafyalarını Türkiye’ye saldılar. Bakın, arkadaşlarımız Balkanların en büyük mafyasının Türkiye’de olduğu söyleniyor. Takibe başlanıyor. Allah’a şükür söz konusu kişiyi Antalya’da yakaladık. Balkanlarda Skaljari dediğiniz zaman... Bir numaradır, suç örgütü. Herkes korkar, devletler korkar. Geldi arkadaşlarımız, paketledi. Kafasına çuval geçirdik. Kendi polislerimizi koyduk ve teslim ettik. Milletimiz şunu bilsin: 14 mafya, 14 önemli mafya... Altlardaki adamları saymıyorum. Kendi ülkelerine deport ettik ve Türkiye’yi bunlardan temizledik."
 

 

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Elazığlı Ahmet Atar
10.09.2022 10:51
Bu da yalan çıktı Süleyman soylu varken AKP'ye oy veren çıkmaz bu kadar net.  
 
Çetin Karaşahin
10.09.2022 10:50
Biz kendimizi niye güvenli hissedemiyoruz bu ülkede? "Tarihin en büyük operasyonu" dediği davada da kimse tutuklu kalmadı.  
 
Acaba
10.09.2022 10:40
Türk milletinin menfaati için çalışan güvenebileceği bir devlet kurumu kaldı mı acaba  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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