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Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj

Ankara kulislerini karıştıran iddia gazeteci Mustafa Balbay’dan geldi. Balbay, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uygun yöntemlerle ilettiğini yazdı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 19:05
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 19:06
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Ankara kulislerini karıştıran iddia gazeteci Mustafa Balbay'dan geldi. Devlet Bahçeli’den Saray’a sürpriz mesaj

Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
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Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ederken Ankara kulislerini karıştıran iddia gazeteci Mustafa Balbay’dan geldi.

BAHÇELİ ERDOĞAN’A ELEŞTİRİLERİNİ ‘UYGUN YÖNTEMLE’ İLETTİ

Balbay Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uygun yöntemlerle ilettiğini yazdı.

Bahçeli’nin Erdoğan’ın kendisinden daha fazla 'Adayımız Erdoğan' diyerek AKP’yi bağladığını iddia eden Balbay; “Ankara’da Bahçeli’nin özellikle ekonomide gördüğü kimi olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle ilettiği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MHP’nin Sivas mitinginin çevre illeri de kapsayacağı duyuruldu. Bir bakıma bölge mitingi. Daha sonra Bursa ve Erzurum’da da bölge mitingleri yapılacak.

Program böyle olunca akla ister istemez şu soru geliyor: Erken seçim mi var?

24 Haziran 2023’e 295 gün kaldığına göre erkeni geci yok, fiili seçim süreci başlamış demektir. Ancak Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların seçim tarihlerinde de etkili olduğu dikkate alınırsa Sivas gezisine özel bir anlam yüklemek de içi boş bir beklenti değil. Bahçeli sadece seçim tarihlerinde değil, seçim sonrasında oluşan seçenekleri belirlemede de etkin oldu.

2007’de cumhurbaşkanlığı seçiminin kilitlenmesinden sonra yapılan seçimde yeniden Meclis’e giren MHP, Abdullah Gül’ün seçilmesi sürecinde yolu döşedi.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise CHP ile hareket etti, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ortak adaylığında sandığa gidildi. Erdoğan, seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bir yıl sonra MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce AKP’ye muhalefet etti, sonrasında seçimin yenilemesinde kolaylaştırıcı olup AKP ile hareket etti.

2018’den bu yana da AKP ile Cumhur İttifakı ortağı. Yarın Sivas’a gidecek olan Bahçeli’nin sloganı şu: Aday belli, karar net!

Gördüğümüz o ki Bahçeli, Erdoğan’ın kendisinden daha fazla “Adayımız Erdoğan” diyerek AKP’yi bağlarken kendisini de iktidarın tümüyle içinde olmayan bir konum getiriyor. Ankara’da Bahçeli’nin özellikle ekonomide gördüğü kimi olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle ilettiği konuşuluyor.”

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yalçın Türk
3.09.2022 19:45
Türkiye'de herkes arapça konuşuyor mhp ekonomiyle mi dertlenmiş.. sessiz istila 3 geliyor..  
 
Vatandaş
3.09.2022 19:43
Bahçeli nin bu memlekete ne faydası oldu merak ediyorum. Bilen söylesin.  
 
Bgün
3.09.2022 19:41
Uygun yöntem neymiş ,Yahu Bahçeli yeni mi uyanmış.Türkiye adetaPerişan durumda.Bunlar nasıl siyasi partiler.Bizim orda bir laf vardır."Uyan da balığa gidelim."  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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