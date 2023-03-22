22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme

Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme

AKP içerisinde Trabzon milletvekili aday sıralamasına ilişkin yoğun tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Eski Bakan Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:22
Takip Et

AKP kulislerinden sızdı. Berat Albayrak o teklifleri reddetti

Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme
+
Aa
-

Seçimlere az bir süre kala milletvekili aday sıralamasına ilişkin partilerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Trabzon yerel sitesi 61 Saat'te yer alan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.

"BERAT ALBAYRAK TEKLİFLERİ REDDEDİYOR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asım Aykan'dan bilgi aldığı öne sürülen yazıda, Berat Albayrak’ın aday olması istendiği ancak Albayrak’ın yoğun teklifleri kabul etmediği yazıldı. "Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor." ifadeleri kullanılan yazıda, "Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor. Milletvekilliği istemiyor. Hiç gelecek gibi de durmuyor." yazıldı.

İşte, 61 Saat'te yer alan o kulis yazısı:

ANKARA, TRABZON İÇİN PLAN YAPIYOR

Evet...

Ak Parti Genel Merkezi Trabzon’u masaya yatırmış ve milletvekili aday sıralamaları ile ilgili detay çalışmalar yapıyor.

Şunu hemen ifade edelim...

Faruk Özak ve Asım Aykan kilit rolde.

Trabzon ile ilgili olarak bu ikilinin görüşleri çok önemli.

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ismin değerlendirmelerini çok ciddiye alıyor.

Bilin ki bu iki isimle de görüşüyor.

Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor.

Berat Albayrak'ın siyasete dönmek istemediği söyleniyor.

Ancak şartlar değişirse, her an her şey olabilir.

Berat Albayrak’ın Trabzon’a gelmesi yönünde büyük bir baskı var ve Albayrak olmadan 4 vekili almak çok zor deniyor.

Trabzonlu 4 bakandan Mustafa Varank, istemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla her an şehre gelebilir.

Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor.

Milletvekilliği istemiyor.

Hiç gelecek gibi de durmuyor.

Ama Of’lu Bakan Varank listeye birden girerse tüm dengeler şehirde alt üst olabilir diye düşünüyor Ankara.

(Kaynak: Milli Gazete)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
2
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
3
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
4
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
5
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
6
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
7
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.