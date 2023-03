Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme

Seçimlere az bir süre kala milletvekili aday sıralamasına ilişkin partilerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Trabzon yerel sitesi 61 Saat'te yer alan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.

"BERAT ALBAYRAK TEKLİFLERİ REDDEDİYOR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asım Aykan'dan bilgi aldığı öne sürülen yazıda, Berat Albayrak’ın aday olması istendiği ancak Albayrak’ın yoğun teklifleri kabul etmediği yazıldı. "Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor." ifadeleri kullanılan yazıda, "Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor. Milletvekilliği istemiyor. Hiç gelecek gibi de durmuyor." yazıldı.

İşte, 61 Saat'te yer alan o kulis yazısı:

ANKARA, TRABZON İÇİN PLAN YAPIYOR

Evet...

Ak Parti Genel Merkezi Trabzon’u masaya yatırmış ve milletvekili aday sıralamaları ile ilgili detay çalışmalar yapıyor.

Şunu hemen ifade edelim...

Faruk Özak ve Asım Aykan kilit rolde.

Trabzon ile ilgili olarak bu ikilinin görüşleri çok önemli.

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ismin değerlendirmelerini çok ciddiye alıyor.

Bilin ki bu iki isimle de görüşüyor.

Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor.

Berat Albayrak'ın siyasete dönmek istemediği söyleniyor.

Ancak şartlar değişirse, her an her şey olabilir.

Berat Albayrak’ın Trabzon’a gelmesi yönünde büyük bir baskı var ve Albayrak olmadan 4 vekili almak çok zor deniyor.

Trabzonlu 4 bakandan Mustafa Varank, istemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla her an şehre gelebilir.

Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor.

Milletvekilliği istemiyor.

Hiç gelecek gibi de durmuyor.

Ama Of’lu Bakan Varank listeye birden girerse tüm dengeler şehirde alt üst olabilir diye düşünüyor Ankara.

(Kaynak: Milli Gazete)