Davutoğlu’ndan ‘Berat Albayrak’ çıkışı: Erdoğan’ı uyarmıştık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuşan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'ın siyasete girişine işaret ederek, "Albayrak'ı siyasete almayın. Size (Erdoğan) de zarar verir, kendisine de" açıklamasında bulundu.

"SELÇUK BAYRAKTAR TAKDİR ETTİĞİM BİR İSİM"

Erdoğan'ın bir diğer damadı olan Selçuk Bayraktar'a dair de konuşan Davutoğlu, "Selçuk Bayraktar, takdir ettiğim bir isim. Ama tavsiyem alanında kalmasıdır. Diğer damadın yaşadığı şeyi yaşamasa bile alanda yaptığı hizmet, siyasette yaptığı hizmetten çok daha önemlidir. Biz geldiğimizde de kimsenin akrabalık ilişkisine bakmayız. Memlekete hizmet eden herkese destek veririz. Keşke bir tane Baykar değil on tane Baykar olsun" dedi.

Davutoğlu, seçimi kazandıklarında da savunma sanayisinde gelişmelerin hiçbirine zarar verilmeyeceğini vurguladı.

"BEŞTEPE'DE PERİNÇEK EKOLÜNDEN ADAMLAR VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in 'Saray'daki etkisine’ dikkat çeken Davutoğlu, bir atama yapılacakken devlet yetkililerine değil Bahçeli'ye danışıldığını ifade etti.

Perinçek için de benzer ifadeler kullanan Davutoğlu, "Beştepe'nin kritik noktalarında Perinçek ekolünden adamlar var" dedi.