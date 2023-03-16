AKP milletvekili adaylarına bunu imzalatacak. Seçimden sonra AKP'den istifaları önleme iddiası

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Partilerde, Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından, milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili süreç başladı.

AKP, milletvekili aday adaylarına altı maddelik taahhütname imzalatacağını duyurmuştu.

Gerçek Gündem’in haberine göre AKP, başvuruda bulunanlardan parti çalışmalarına devam edeceğini ve seçim bölgesinde ikamet edeceğine dair imza istiyor.

AKP’nin şart koştuğu altı madde şöyle:

1) Seçim çevremde ikamet edeceğimi,

2) TBMM’nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı,

3) TBMM’nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi,

4) Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi,

5) Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı,

6) “Türkiye Yüzyılı” inşasında var gücümle çalışacağımı, kabul ve taahhüt ederim.

Kulislerde, partinin bu hamlesinin seçimlerden sonra olası milletvekili transferlerinin önüne geçmek olduğu konuşuluyor.