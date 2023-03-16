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Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan AKP'den milletvekili olmak için üniformayı çıkardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevinden emekliye ayrılarak AKP'den 28'inci dönem milletvekili aday adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:11
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Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan AKP'den milletvekili olmak için üniformayı çıkardı

Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Albasan AKP'den milletvekili olmak için üniformayı çıkardı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, görevini bıraktı. 40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başladığı özel kalem müdürlüğü görevine, 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti. Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında generalliğe terfi ettirildi. TSK'da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, 'Ortadoğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli kitabında Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu anlattı. (DHA)

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