AKP'li il başkanı saldırıya uğradı

Oda Tv’denServet Seyfettin Mete’nin haberine göre, 13 Mart'ta AKP Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı. Darp edilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, "yağmaya teşebbüs" ve "darp" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"ARALARINDA KÖY MUHTARI DA VARDI" İDDİASI

Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darp ettiğini iddia etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.