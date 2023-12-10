AKP MKYK Üyesi Hayati İnanç hakkında suç duyurusu. Adnan Oktar örgütüne yardım ve yargıya müdahale iddiası

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne beraat kararı veren hakim ve savcılarla ilgili açılan davaya AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hayati İnanç'ın müdahale ettiği iddia edildi

Örgütün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat Develioğlu, İnanç hakkında "adil yargılamayı etkilemek" ve "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yardımdan" suç duyurusunda bulundu.

Mamati ve Develioğlu, suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü nün korsan istinaf kararı sonrası yargılamayı yapan istanbul bölge adliye mahkemesi 1. ceza dairesi üyeleri ve eski istanbul başsavcısı Hadi Salihoğlu ve Heyetin Başkanı olan Reyhan Yaman’ın eşi istanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ile ilgili olarak 2021 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu. Soruşturma bir yıldan fazla sürmüş HSK müfettişleri 140 kişinin ifadesini almış ve ilgili kişilerin “görevlerinden ihraç edilmesi” başta olmak üzere birçok cezadan HSK 2. Dairesinde görülmek üzere gönderilmişti. Daire geçtiğimiz aylarda toplanarak ilgili kişilerin istenilen suçlardan yargılanması için 5/1 yargılanmaları yönünde karar vermiş, son savunma için karar taraflara tebliğ edilmişti.

“ADİL YARGILAMAYA ETKİ ETMEYE TEŞEBBÜS VE ADNAN OKTAR SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM”

Son gelişmelerde mağdur müştekilerin şikayetinde yer alan AK Parti MKYK üyesi olan Hayati İnanç’ın yargılanan hakim ve savcıları kurtarmak için başta HSK üyeleri ve Adalet Bakanlığı Üst Düzey yetkililerine baskı yapıp, ilgili kişileri ceza almaktan kurtarmak için girişimlerde bulunduğu yönünde aldıkları duyumlar ve deliller üzerine Hayati İnanç için 'Adil Yargılamaya Etki Etmeye Teşebbüs ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Yardımdan Suç Duyurusu' etme suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu."