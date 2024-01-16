Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Kasım 2022 tarihli kararı üzerine inceleme tamamlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, Oktar dahil 14 sanığın 8 bin 658’er yıl hapis cezası ve diğer sanıkların hükümlerinin onaylanması talep edildi. Daire, temyiz incelemesini tamamladıktan sonra davaya ilişkin son kararı verecek.

Davanın geçmişi hakkında bilgi vermek gerekirse, Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 72’si tutuklu 215 sanıklı davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022’de kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Adnan Oktar’ı çeşitli suçlardan toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yönetici konumunda olduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

Örgüt lideri oldukları iddia edilen diğer 13 sanığa da benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 106 sanığı “örgüt üyeliği” suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı ve 8 sanığı “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçundan 3’er yıl hapisle cezalandırdı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanan 16 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi ve 67 sanığa da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu’yu çeşitli suçlardan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı. 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. İstinaf Mahkemesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını hukuka uygun buldu.