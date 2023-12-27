AKP’nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. Büyükşehir’e sürpriz aday

Kamusonhaber’den Süleyman Çay’ın özel haberine göre, AK Parti’nin İstanbul adayları belli oldu. Süleyman Çay’a konuşan gazeteci Engin Zafer, İstanbul adaylarına ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

Türkiye’de en çok merak edilen yerlerin başında gelen ve AKP Genel Merkezi’nin kazanılması için özel önem verdiği İstanbul için gözler Erdoğan’a döndü.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olurken, AKP karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor.

AKP’nin adayı herkes tarafından merakla beklenirken, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya ve Tevfik Göksu isimleri geçenler arasındaydı.

Gazeteci Engin Zafer ise aktardığı kulis bilgisinde AKP’nin İstanbul adayının Murat kurum olacağını söyledi.

Zafer, aktardığı diğer bir kulis bilgisinde ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Başakşehir’de aday gösterileceği, MHP’nin ise Beşiktaş, Silivri ve Maltepe’de aday çıkaracağını söyledi.

İşte AK Parti’nin iddia edilen İstanbul adayları;

İBB Adayı - Murat Kurum

Tuzla – Şadi Yazıcı

Şişli – Fuat Günday

Ümraniye – İsmet Yıldırım

Üsküdar – Hilmi Türkmen

Zeytinburnu – Ömer Arısoy

Küçükçekmece - Recep Şencan

Pendik – Ahmet Cin

Sancaktepe – Sabri Şahsuvar

Sarıyer – Şems Çakıroğlu

Sultanbeyli – Hüseyin Keskin

Sultangazi – Abdurrahman Dursun

Şile – İlhan Ocaklı

Esenler – Ahmet Bilal Kıymaz

Esenyurt – Gazanfer Karakaş

Eyüpsultan – Deniz Köken

Fatih – M. Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Cahit Altunay

Güngören – Bünyamin Demir

Kadıköy – Faruk İbrahim Özbey

Kağıthane – Mevlüt Öztekin

Kartal – Selami Keskin

Bakırköy – Mehmet Umur

Bahçelievler – Hakan Bahadır

Bağcılar – Abdullah Özdemir

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Ataşehir – Gülayşe Durak

Arnavutköy – Abdullah Demirhan

Adalar – Özlem Öztekin

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1976 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu ve çeşitli özel sektör kuruluşlarında inşaat mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) katıldı ve Ankara ve İstanbul’da uygulama daire başkanlığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009 yılında TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Emlak Konut GYO) genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi oldu. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü.

Murat Kurum, 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı ve 2021 yılında bakanlığın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi.

Murat Kurum, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) İstanbul milletvekili seçildi ve mecliste 28. dönem milletvekilliği yapmaya başladı. Murat Kurum, evli ve iki çocuk babasıdır.