AKP’nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. Büyükşehir’e sürpriz aday

Kamusonhaber’den Süleyman Çay’ın özel haberine göre, AK Parti’nin İstanbul adayları belli oldu. Süleyman Çay’a konuşan gazeteci Engin Zafer, İstanbul adaylarına ilişkin kulis bilgisi paylaştı.
Türkiye’de en çok merak edilen yerlerin başında gelen ve AKP Genel Merkezi’nin kazanılması için özel önem verdiği İstanbul için gözler Erdoğan’a döndü.
CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olurken, AKP karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor.
AKP’nin adayı herkes tarafından merakla beklenirken, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya ve Tevfik Göksu isimleri geçenler arasındaydı.
Gazeteci Engin Zafer ise aktardığı kulis bilgisinde AKP’nin İstanbul adayının Murat kurum olacağını söyledi.
Zafer, aktardığı diğer bir kulis bilgisinde ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Başakşehir’de aday gösterileceği, MHP’nin ise Beşiktaş, Silivri ve Maltepe’de aday çıkaracağını söyledi.
İşte AK Parti’nin iddia edilen İstanbul adayları;
İBB Adayı - Murat Kurum
Tuzla – Şadi Yazıcı
Şişli – Fuat Günday
Ümraniye – İsmet Yıldırım
Üsküdar – Hilmi Türkmen
Zeytinburnu – Ömer Arısoy
Küçükçekmece - Recep Şencan
Pendik – Ahmet Cin
Sancaktepe – Sabri Şahsuvar
Sarıyer – Şems Çakıroğlu
Sultanbeyli – Hüseyin Keskin
Sultangazi – Abdurrahman Dursun
Şile – İlhan Ocaklı
Esenler – Ahmet Bilal Kıymaz
Esenyurt – Gazanfer Karakaş
Eyüpsultan – Deniz Köken
Fatih – M. Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Cahit Altunay
Güngören – Bünyamin Demir
Kadıköy – Faruk İbrahim Özbey
Kağıthane – Mevlüt Öztekin
Kartal – Selami Keskin
Bakırköy – Mehmet Umur
Bahçelievler – Hakan Bahadır
Bağcılar – Abdullah Özdemir
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Ataşehir – Gülayşe Durak
Arnavutköy – Abdullah Demirhan
Adalar – Özlem Öztekin
MURAT KURUM KİMDİR?
Murat Kurum, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1976 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu ve çeşitli özel sektör kuruluşlarında inşaat mühendisi olarak çalıştı.
2005 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) katıldı ve Ankara ve İstanbul’da uygulama daire başkanlığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009 yılında TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Emlak Konut GYO) genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi oldu. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü.
Murat Kurum, 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı ve 2021 yılında bakanlığın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi.
Murat Kurum, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) İstanbul milletvekili seçildi ve mecliste 28. dönem milletvekilliği yapmaya başladı. Murat Kurum, evli ve iki çocuk babasıdır.