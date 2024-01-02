AKP'nin İBB adayı olmak için çalışan gizli isim ortaya çıktı. Kadrosunu bile kurdu

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin İBB adayı olmak için çalışan gizli isim ortaya çıktı. Kadrosunu bile kurdu
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kazanacak aday arayışı sürerken Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum’un adaylık için öteden beri çalışmalar yaptığı ve kulislerini artırdığı öğrenildi.

YENİÇAĞ ÖZEL

Yerel seçimler yaklaşırken iktidar partisinde Ankara ve İstanbul için göze çarpan kazanacak aday arayışında kulislerden yeni gelişmeler sızdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın her iki şehir için de değerlendirmeye aldığı isimler hakkında kafasında halen bir netlik oluşmadığı aktarılırken, ismi olası adaylar arasında geçen Murat Kurum hakkında çarpıcı bilgiler kulislerde konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre, son seçimlerde AKP İstanbul Milletvekili seçilen ve bakanlık görevini bırakan Kurum’un seçimden hemen sonra İBB adaylığı için çalışmaya başladığı ve şu ana dek ciddi mesafe katettiği belirtildi. Kurum’un İstanbul’un ilçelerine özel ziyaretler yaptığı ve bir gününü tamamen o ilçede geçirerek yaptığı temaslarla adaylığı için kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Kurum’un İBB adaylığı için adı geçenler içerisinde bugüne kadar en fazla çalışmayı yapan isim olduğu öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki eski çalışma ekibinden de bu hedef için destek aldığı öne sürüldü.

Kurum’un, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarından bir kadro kurduğu aday yapılıp seçilmesi durumunda bakanlıktaki bazı isimleri İBB’ye çekeceği konuşuluyor.

Kurum’un Aralık ayının sonlarından itibaren de Saray nezdinde adaylık için girişimlerini hızlandırdığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

ERDOĞAN’A SUNULAN RAPORDA “KAZANAMAZ” DENİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Yeniçağ gündeme getirdiği Erdoğan’a sunulan özel raporda ise, Kurum’un adı kazanamayacak isimler arasında bulunuyordu.

O raporda, Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul içinse Selçuk Bayraktar’ın abisi Haluk Bayraktar Erdoğan aday olarak önerilmişti.

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