AKP ve CHP arasında ücretli öğretmen tartışması: Öğretmenin 9 bin TL ücreti senin kravat paranı karşılamıyor

TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada CHP ve AKP üyeleri arasında tartışma yaşandı. CHP'li Ağbaba, AKP'li vekile hitaben "Öğretmenlerin 9 bin TL ücreti senin ayakkabı paranı karşılamıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: ANKA
AKP ve CHP arasında ücretli öğretmen tartışması: Öğretmenin 9 bin TL ücreti senin kravat paranı karşılamıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Görüşme sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında ücretli öğretmen tartışması yaşandı.

Ağbaba, Güneş'e, "Ücretli öğretmenlerin alabildikleri maksimum ücret 9 bin TL, senin ayakkabı paranı karşılamıyor İsmail Güneş, kravat paranı karşılamıyor hala karşıma geçmiş konuşuyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.

ekran-goruntusu-2023-11-14-183537.jpg"ÖĞRETMENİN 9 BİN TL ÜCRETİ SENİN KRAVAT PARANI KARŞILAMIYOR"

"Ücretli öğretmenlerin alabildikleri maksimum ücret 9 bin TL, senin ayakkabı paranı karşılamıyor İsmail Güneş, kravat paranı karşılamıyor hala karşıma geçmiş konuşuyorsun. Örneğin 20 saat haftalık derse giren bir öğretmen 5 bin lira civarında ücret alıyor. 9 ay çalışan bir ücretli öğretmen sadece 2 ay tam ücret alabilmekte, tatiller ve ek dersler ödenmemekte. MEB bünyesinde 15-25 yıl çalışan öğretmenler bulunmakta. Bu insanlar 70-80 yıl çalışsa emekli olamıyor.

Biraz vicdanlıysanız o ücretli öğretmenlerin kadro sorunlarını çözersiniz. 80 yılda 90 yılda ücretli öğretmenler emekli olamıyor. İntihar eden öğretmenlerden utanmıyorsun, 'atanamayan öğretmen yok' diyorsun. 2023 yılında KPSS öğretmenlik bölümüne başvuran aday sayısı 600 bine dayanmış durumda. Hala Milli Eğitim öğretmen ataması yapmak yerine güvencesiz, düşük ücretli istihdam biçimleri tercih ediliyor. Ücretli öğretmenlikte eğitim bilimleri alanından mezuniyet şartı yok. Milli Eğitim Bakanlığı alanında uzmanlaşmış öğretmenleri kadrolu olarak atamak yerine ucuz öğretmen çalıştırmayı tercih ediyor. Öğretmenler işsiz öğrencilere kavuşmayı bekliyorlar.”

"BU MÜLAKAT TÜRKİYE'NİN BAŞ BELASI, UTANCIDIR"

“Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi 'mülakatı kaldıracağız' dedi, sayın Bakan geldi, 'mülakatı kaldırmayacağız, mülakata devam edeceğiz' dedi. Bunu ölçüsü ne? Kamudaki mülakatı kaldırmak herkesin boynunun borcu. Bu mülakat Türkiye'nin baş belası, utancıdır.

Bir gecede Mülkiye’de 35 tane hocayı ihraç ettiniz. Yüzlerce üniversite hocası ihraç edildi. Boğaziçi'ne iki kez kayyum atadınız. Boğaziçi ve ODTÜ ile niye uğraşıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü Boğaziçi, ODTÜ bilimsel, özgür üniversite hocaları onları kaldıramıyorsunuz, kendinize göre üniversiteler yaratmaya çalışıyorsunuz.”

"2020 ELAZIĞ DEPREMİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ OKULLARIN TAMAMI YIKILDI"

“Malatya'da 2020-2022 döneminde 159 okul projelendirildi. Bu okulların 10'u bitirildi, 21 okul yapılıyordu maalesef yapılmadı. 2020 Elazığ depreminde güçlendirilmiş okulların tamamı yıkıldı. Bunu yapanların da yaptıranların da kontrol edenlerin de mutlaka ceza alması lazım. Maalesef deprem bölgesinde en çok deprem eğitimi vurdu. Malatya'daki iki okul yıkıldı, 46 okul ağır, 18 okul orta, 2 okul ise az hasar aldı. Ağır hasar alan okullar yıkılırken, az alan okullar onarıldı. Depremde ağır hasar alan okulların büyük bir bölümünün 2020 Elazığ depreminde güçlendirilme yapılan okullar olduğunu, böylece güçlendirmenin baştan savma olduğu da ortaya çıktı."

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