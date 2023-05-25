AKP'de Erdoğan'a ekonomi başkaldırısı. Gizlice toplanıp karar aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarına karşı bir grup AKP’linin girişimde bulunduğu öğrenildi. Reuters’te yer alan habere göre, AKP’liler yeni ekonomi politikası geliştirmek için toplandı.

AKP'de Erdoğan'a ekonomi başkaldırısı. Gizlice toplanıp karar aldılar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna günler kala, AKP'de partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi programı konusunda fikir ayrılığı olduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan dokuz kaynak, geçen haftalarda bir grup parti üyesinin gayriresmi bir şekilde toplanarak kademeli faiz arttırma ve selektif kredi programı içeren bir ekonomi politikası üzerine konuştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerin bir parçası olmadığı, ancak grupta eskiden AKP'de üst düzey pozisyonlarda bulunmuş ancak şu anda yönetimde olmayan isimler bulunduğu belirtildi.

Yetkililerden biri, hazırladıkları programı henüz Erdoğan'a sunmadıklarını belirtti. Konu hakkında bilgisi olan bir yetkili, faiz indirmeye sırtını dayayan mevcut program "sürdürülemez" olduğu için parti yetkililerinin yeni politikalar üzerine çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Reuters, öte yandan mevcut kabinede ve parti yönetiminde Erdoğan'ın büyüme odaklı ekonomi programına açıkça destek veren isimler olduğuna da dikkat çekti.

Üç kaynak, Erdoğan'ın seçim sonuçları sebebiyle yüreklenerek birkaç ay daha mevcut ekonomi politikalarını sürdürmeye çalışabileceğini belirtti.

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