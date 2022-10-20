AKP’de ‘rant’ kavgası: Milletvekili ile belediye başkanı kapıştı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin ‘300 Evler’ diye bilinen bölgesinde, yaklaşık 14 bin 296 metrekare arsayı 28 milyon 592 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Gelişmenin ardından AKP'li eski Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Bilal Tokatlı, sosyal medya hesabından, “Parsel parsel satıyorlar. Şanlıurfa halkının malını oldu bittiye getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Rantlı ihalelere milletin malını peşkeş et. Sonra da açığı doldurmak için parsel parsel sat” şeklinde tepkisini dile getirdi.

FAKIBABA: BİRKAÇ KİŞİ DEĞİL, URFA HALKI KAZANSIN

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin arsa satışına bir tepki de AKP’li eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi.

Fakıbaba, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü etiketleyip, “Sayın başkanım, her ir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı, birkaç kişi kazanacağına Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla” mesajı paylaştı.