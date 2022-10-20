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İktidarın hedefi elde ne var ne yok satmak

AKP iktidarının gündeminde yeni özelleştirmeler var. Üretim yerine özelleştirme politikalarıyla ekonomiyi büyüten İktidarın bütçe teklifine göre 2023'te 6, 2024'te 6,5, 2025'te ise 7,2 milyar liralık kamu taşınmazını özelleştirilecek. En fazla gelir ise arazi satışından sağlanacak.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:56
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İktidarın hedefi elde ne var ne yok satmak

İktidarın hedefi elde ne var ne yok satmak
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(Yeniçağ-Sami Güntürkün Gürel)
İŞBAŞINA geldiği 2002'den bugüne, aralarında stratejik kurum ve işletmelerin de olduğu milli servetleri özelleştiren AKP iktidarının gündeminde yeni özelleştirmeler var. Son dönemde yap-işlet-devret modelinin öne çıktığı özelleştirme politikalarıyla birçok stratejik kurumun direkt yabancı şirketlere satışını da gerçekleşen iktidarın 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde devletin satacağı taşınmazlardan elde edeceği gelir belli oldu. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan teklife göre devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis, arazi ve arsaların bulunduğu taşınmazları satarak yaklaşık 6 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Anadolu Ajansı'nın (AA), 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 3 milyar 201 milyon lirayla arazi satışlarından gelecek. Lojman satışından 570 milyon 302 bin lira, sosyal tesis satışından 364 bin lira, diğer bina satışlarından 535 bin lira, arsa satışından 259 milyon 773 bin lira, diğer taşınmaz satışlarından 1 milyar 928 milyon 798 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

Diğer taşınmaz satış gelirleri kapsamında 1 milyar 77 milyon lirası 2B taşınmazları olmak üzere, Hazine'ye ait tarım arazileri ile çeşitli taşınmazların satış gelirleri öne çıkıyor. Bu kapsamda gelecek yıl taşınmaz satış gelirlerinin bütçeye katkısının 5 milyar 961 milyon 265 bin lirayı bulması bekleniyor. 

Bütçe teklifine göre, 2024 yılında taşınmaz satış gelirlerinin 6 milyar 557 milyon 311 bin liraya, 2025'te ise 7 milyar 210 milyon 249 bin liraya ulaşması öngörülüyor.2024'te taşınmaz satış gelirlerinin 3 milyar 521 milyon 620 bin lirası arazi, 627 milyon 332 bin lirası lojman, 400 bin lirası sosyal tesis, 535 bin lirası diğer bina, 285 milyon 746 bin lirası arsa satışlarından gelecek. Söz konusu dönemde diğer taşınmaz satış gelirlerinden elde edilecek gelirin ise 2 milyar 121 milyon 678 bin lirayı bulması planlanıyor.

Diğer taşınmaz satış gelirlerine 2B taşınmazlarının satış gelirleri 1,1 milyar lira katkı sağlayacak. 2025'te ise 3 milyar 871 milyon 47 bin lira arazi, 690 milyon 66 bin lira lojman, 440 bin lira sosyal tesis, 535 bin lira diğer bina, 314 milyon 314 bin lira arsa, 2 milyar 333 milyon 846 bin lira diğer taşınmaz satış geliri hedefleniyor. Diğer taşınmaz satış gelirleri kapsamında 2B taşınmazlarının satış gelirlerinin bütçeye katkısının 1,3 milyar lirayı aşması öngörülüyor. Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 19 milyar 728 milyon 825 bin lira gelir bekleniyor.

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Israflar satilsın
20.10.2022 09:35
Hakikaten vatandaslarin vergisiyle yapılan dogu hariş,tüm lojmanlar,Orduevleri Polisevleri,ögretmenevleri,misafirhaneler lojmanlar satılmalı.Cünkü buralarda torpili olanlar,siyasi torpili olan kalıyor  
 
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