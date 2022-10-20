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  • AKP'li Fakıbaba zehir zemberek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle beraber olma

AKP'li Fakıbaba zehir zemberek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AKP'den istifa etti. İstifa kararını Twitter'dan duyuran Fakıbaba, "20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:20
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba istifa etti

AKP'li Fakıbaba zehir zemberek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Twitter'dan yaptığı zehir zemberek bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasını "AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum." notu ile paylaşan Fakıbaba, AKP üyeliği ile birlikte milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Fakıbaba istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu 20 yıl içinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana o veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

 

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Yurtsever Devrimci
20.10.2022 12:03
Yirmi yıldır bu ülke soyulurken, Cumhuriyet yıkılırken, yabancıların işgaline sunulurken, adım adım Türk düşmanı bir diktatörlük kurulurken aklın neredeydi? Çıkarın için ayrıldın o kadar.  
 
Hakikat
20.10.2022 11:58
Urfada görev yaparken çok sevildiğini bilirim hatta bir olaya şahit olmuştum ben de takdir etmiştim. Bildiğim gördüğüm kadarı ile çok sevilen sayılan biri M. Vekilliğinden de istifası çok ahlaklı..  
 
Münire Zahter
20.10.2022 11:40
Eski bir 70'li yıllar filim afişi "Kaçan Kurulur" baş rollerde Kazım Kartal.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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