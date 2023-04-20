Ekonomik kriz bayramı unutturdu. Bayram alışverişi yapanların oranı yüzde 37’ye geriledi

Türk lirası gün geçtikçe değer kaybediyor. Enflasyonun altında mücadele eden vatandaşın alım gücü de gittikçe düşüyor.

Cumhuriyet’ten Ali Bahadır Uzun’un haberine göre, ekonomik kriz Ramazan Bayramı havasını, sevincini vatandaşın kursağında bıraktı. Artan fiyatlar nedeniyle bu yıl da bayramı vatandaşlar buruk karşıladı.

IPSOS’un dün yayımladığı anket de bunu teyit ediyor. Ankete göre ramazan ayına özel alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların oranı geçen yılki yüzde 41 seviyesinden yüzde 37’ye geriledi.

Her 10 kişiden 1’i ramazana özel alışveriş yapmayacağını belirtirken bunun sebebinin ise alım gücü düşüklüğü ve ekonomi olduğunu söylüyor. Vatandaşların yüzde 52’si bayramlık giysi alışverişi yapmadığını belirtiyor.

DÜKKANLAR BOŞ, BU İŞİN SONU NEREYE VARACAK

Vatandaşın bayram alışverişini incelemek için İstanbul Eminönü, Kadıköy ve Bayrampaşa’da çarşı ve AMV’ler gezildi. Esnaf beklediği müşteriyi bulamadığını söylerken alışverişe çıkan vatandaşın ana gündemi ise pahalılık oldu.

Eminönü’nde sokaklar dolu ama dükkânlar maalesef boş.

Yerli tüketicinin alışverişinde büyük düşüşler olduğunu belirten bir esnaf, “Mal alırken de artık azar azar alıp, sattıkça yerine koymaya çalışıyoruz ama bu sefer de her devirde zam gelmiş oluyor. Bu işin sonu nereye varacak biz de bilemiyoruz. Vatandaş çikolata, şeker yerine leblebi ya, tuzlu fıstık alabiliyor” dedi.

Kadıköy’deki dükkân sahipleriyse ramazanın başında bir hareketlenme yaşandığını ancak bayrama doğru bu hareketliliğin durduğunu ve beklenen müşterinin gelmediğini söyledi.

"ÇOCUKLARI ALIŞVERİŞE ÇIKARIRKEN ÇEKİNİYORUZ"

Bayramlık kıyafet için iki çocuğuyla Bayrampaşa’da AVM’ye gelen bir ev hanımı, “Çocukları alışverişe çıkarırken çekiniyoruz bir şey isteyecekler diye” dedi.

İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener ise, “Şeker fiyatları yüzde 100 arttı, biz de mecburen birazını yansıtmak zorunda kaldık. Ama turist de olmayınca bayram alışverişi çok durgun geçiyor. Yerli müşterilerimiz alabilsin diye kârımızdan feragat ederek fiyatları düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI SOFRALAR BOŞ

Buna rağmen tulumbanın kilosu 80, şekerparenin kilosu 120, fıstıklı baklavanın kilosu ise 240 liradan başlıyor.

IPSOS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, “Ekonomik zorluklar, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Ramazan alışverişlerine yansımış durumda, hatta bu sene daha fazla etkilediğini görüyoruz. Vatandaşların yüüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yarıdan fazlası da misafir çağıramayacağını belirtiyor” şeklinde konuştu.