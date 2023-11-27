AKP’den ‘Cumhur İttifakı’nda kriz’ iddialarına yanıt. 'İhtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 50+1 açıklamasının ardından çıkan "ittifak içi anlaşmazlık" iddialarına yanıt verdi. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor" dedi.

KAYNAK: İHA
AKP’den ‘Cumhur İttifakı’nda kriz’ iddialarına yanıt. 'İhtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın 50+1 kuralının kalkması gerektiğini söylediği sözlerin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 50+1 kuralına destek vermesi sonrası iki parti arasında bir kriz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nda bir sorun olmadığını ve ittifakın yerel seçimlere hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

“CUMHUR İTTİFAKINDA HİÇBİR SORUN YOK”

Çelik açıklamasında, “Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar” dedi.

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“CHP'NİN KÜRT SEÇMENİ İSTİSMAR SEZONU AÇILMIŞTIR”

CHP lideri Özgür Özel’in ”Türkiye’de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir” sözlerine ilişkin Çelik, “CHP’nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. Yeni bir şey daha çıktı; en son gördük ki bu son seçimlerde imzaladıkları protokollerle aslında Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler” ifadelerini kullandı.

“UMUT EDİYORUZ BU ATEŞKES KALICI BİR DURUMA DÖNÜŞÜR”

İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük ateşkese de değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Bugün itibariyle ‘ateşkes devam etsin’ diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden’e atfen de böyle bir haber geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.

İnsani aranın uygulanmasında birtakım sorunlar çıktı. İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik birtakım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

Gazze’de o bölgedeki vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz.

Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa’nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor."

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