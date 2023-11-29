Ankara’da kritik toplantı. Gündemde Hakkari’deki sınır kapıları var

AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretle ilgili bilgi verdi. Kaya, görüşmelerde Hakkari’de bulunan sınır kapılarıyla ilgili taleplerini aktardıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ankara’da kritik toplantı. Gündemde Hakkari’deki sınır kapıları var

AKP Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Ankara'da yaptıkları ziyaretlerle ilgili basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazetecilerle görüşen Kaya, Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyarette kentin ihtiyaç duyduğu, proje ve taleplerini aktardıklarını dile getirdi.

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SINIR KAPILARI GÜNDEMLİ GÖRÜŞMELER

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret ettiklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan sınır kapısının araç trafiğine açılması, Üzümlü, Umurlu, Esendere Sınır Kapılarının alt yapı sorununu ilettik. Ayrıca sınır kapılarında geçiş ücretlerinin 30 lira olarak alınmasını talep ettik. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ziyaretinde ise Van-Hakkari yolu güzergahının iyileştirilmesi, alternatif yol çalışmaları ve Derecik ile Umurlu Sınır Kapılarının ulaşım sorunlarını ilettik. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde yaptığımız görüşmede ise kentin kalıcı içme suyu sorununu, Yüksekova'da tarımsal sulama ile kentin tarımsal sulama potansiyelinin artırılması konularını görüştük. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan ziyaretinde, Hakkari'nin turizm at yapısının geliştirilmesi doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ile tanıtılması için girişimlerde bulunduk."

hakkarisinirkapisi.jpgCUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hakkari Valisi Ali Çelik ile Hakkari gündemine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlar, Hakkari ve farklı illerde bulunan iş insanlarının da katıldığı toplantıda madencilik, tarım ve hayvancılık, sınır kapıları, turizm, tekstil, yol, ulaşım, petrol, barajlar, yeni iş alanlarının açılması ve komşu ülkelerden gelen turistlere hitap edecek AVM, sosyal alanlar, oteller ile ticari alanların açılması ile kentin kamu ve özel sektör tarafından yatırımların yapılması gibi konular görüşüldü. Önerilerde bulunduk."

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