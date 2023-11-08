AKP'den kafaları karıştıran Yargıtay açıklaması: Asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'den kafaları karıştıran Yargıtay açıklaması: Asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz

Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM kararını tanımaması siyaset ve hukuk camialarında tartışma yarattı.

Çok sayıda siyasetçi ve hukukçu Yargıtay’ın bu karar ile Anayasa’yı tanımadığı yorumunda bulunurken, dikkat çeken bir çıkış da AKP’den geldi.

hayatiytazici.jpgYARGITAY KARARINA AKP'DEN İLK TEPKİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayatı Yazıcı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yaşanan krizi değerlendirdi.

Yazıcı, “Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık” şeklinde paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı. AKP cephesinden Yargıtay kararına dair yapılan ilk yorumun bu olması, AKP’de de karara dair kafa karışıklığı yaşandığı izlenimi uyandırdı.

Yazıcı’nın paylaşımının tamamı şu şekilde;

“Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.”

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