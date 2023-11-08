Türkiye Barolar Birliği Yargıtay üyelerine yaptırım uygulanması için Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuracak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay'ın AYM üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği Yargıtay üyelerine yaptırım uygulanması için Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuracak

Yargıtay'ın AYM üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunması ve Can Atalay için 'hak ihlali' kararını tanımadıklarını açıklamasının ardından, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin “görevden el çektirmeye davet” yaptırımı uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’na yarın başvuru yapacağını ve olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA BAŞVURU YAPILACAK"

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı Anayasa’yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi’ni fiilen ortadan kaldırma çabasından ibarettir. Kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır. Birliğimiz tarafından Anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından “görevden el çektirmeye davet” yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’na yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır.

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"ANAYASAL DÜZENİ YOK SAYAN KEYFİ UYGULAMA"

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Anayasal düzeni yok sayan bu keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı almıştır."

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