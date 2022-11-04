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Sayıştay’da şahsa özel kadro. Erdoğan ''Açık aramayın'' talimatı vermişti

Kamu kurumlarında liyakate son veren, her kurumda kadrolaşmayı araç olarak kullanan AKP, şimdi yüksek yargı organlarında kadro kıyağına imza atmaya hazırlanıyor. TBMM’de görüşülen Gelir Vergisi Torba Teklifi’nde bir önerge ile değişiklik yapan iktidar partisi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin talep etmeleri durumunda doğrudan Sayıştay üyeliğine getirilmelerine imkân sağlıyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:58
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AKP’den şimdi de yüksek yargı organlarında kadro kıyağı. Sayıştay’da şahsa özel kadro. Erdoğan Açık aramayın talimatı vermişti

Sayıştay’da şahsa özel kadro. Erdoğan ''Açık aramayın'' talimatı vermişti
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Kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemekle görevli Sayıştay’ın yapısı, kişiye özel kadro düzenlemesi ile ciddi oranda değişecek.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, bir kısmı TBMM üyelerinin gizli oylama ile seçimi sonucu, bir kısmı ise önerilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca atanan Sayıştay üyelikleri için bundan sonra AYM üyeliği yapmış olmak da yetecek.

Bu durumdakiler için tek kriter, kişilerin geçiş yapmak istedikleri tarihten bir ay öncesinde başvuruda bulunmaları olacak.

Bu durum, daha önce üniversitelerde öğretim üyeliği yapıp AYM üyeliğine geçen kişiler için de geçerli olacak.

Bu kişiler, görev süreleri dolmadan bir ay önce başvurmaları durumunda üniversitelere dönmek yerine Sayıştay üyesi olabilecek.

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