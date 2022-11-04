Sayıştay’da şahsa özel kadro. Erdoğan ''Açık aramayın'' talimatı vermişti

Kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemekle görevli Sayıştay’ın yapısı, kişiye özel kadro düzenlemesi ile ciddi oranda değişecek.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, bir kısmı TBMM üyelerinin gizli oylama ile seçimi sonucu, bir kısmı ise önerilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca atanan Sayıştay üyelikleri için bundan sonra AYM üyeliği yapmış olmak da yetecek.

Bu durumdakiler için tek kriter, kişilerin geçiş yapmak istedikleri tarihten bir ay öncesinde başvuruda bulunmaları olacak.

Bu durum, daha önce üniversitelerde öğretim üyeliği yapıp AYM üyeliğine geçen kişiler için de geçerli olacak.

Bu kişiler, görev süreleri dolmadan bir ay önce başvurmaları durumunda üniversitelere dönmek yerine Sayıştay üyesi olabilecek.