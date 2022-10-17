Sayıştay müteahhitlerin cennetini açıkladı! Dolar ve enflasyon artıkça kazançları artıyor

Son 4 yılın raporlarındaki ortak tespitin şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerindeki eksiklikler ve usulsüzlükler olduğunu anımsatan Şahin, “2018 yılından bu yana 4 yıllık periyotta yayımlanan tüm Sayıştay raporlarında, şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin genel yönetim muhasebe yönetmeliği, merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği ile Kamu Özel İşbirliği uygulamalarının muhasebe yönetmeliklerine aykırılıklar bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Şehir hastanelerinin hizmete girdiğinden bu yana mevzuatlara, yönetmeliklere ve kanunlara uymayan bir Sağlık Bakanlığı’yla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Şahin, "Şehir hastaneleri, hesabı kitabı belli olmayan, paranın nereye gittiğinin tespit edilemediği bir yöntem olarak yandaşa para aktarmanın bir paravanı halini almıştır" dedi.

BULGULAR DÜZELTİLMİYOR

Sayıştay’ın önceki yıllarda yayınladığı bulguların Sağlık Bakanlığı tarafından ısrarla düzeltilmediğini söyleyen Şahin, 2022 bulgularını özetle şu şekilde aktardı: “Başakşehir Şehir Hastanesi’nde tüp bebek için şirket tarafından laboratuvar hizmeti verilmemesine rağmen bu hizmete ilişkin garanti tutarları şirkete ödenmiştir. Müteahhitler şehir hastanelerinden o kadar kazançlı çıkmışlardır ki hem vermedikleri hizmet için para almakta hem de ısıtma ve soğutma gibi giderleri devlet tarafından ödenmekte ve geri tahsil edilmemektedir.

Milletimiz elektrik, doğalgaz gibi temel harcama kalemlerini ödeyemezken, AKP iktidarı yandaşlarının faturalarını tıkır tıkır ödemektedir. Şehir hastaneleri müteahhitlerini o kadar koruyor ki Sağlık Bakanlığı muhasebe kayıtlarında ve bilançosunda garanti miktarlarının ne kadar olduğu saklanıyor, bu bilgiler Sayıştay ile dahi paylaşılmıyor. Çünkü şehir hastaneleri için ödenen kira bedellerinin dövizdeki ve enflasyondaki artışa bağlı olması bu bilgilerin gizli tutulmasını AKP ve müteahhitleri için zorunlu kılıyor. Şehir hastaneleri ihale sürecinden hizmete girene kadar hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız açısından büyük bir yük olurken, yandaş müteahhitler için adeta bir cennettir. Bu şirket hastanelerini kamulaştırıp milletimizin hizmetine almak bizlerin boynunun borcudur.”