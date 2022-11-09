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Sayıştay'dan AKP’li Belediyeye ihale uyarısı. Denetim raporunda ortaya çıktı

Sayıştay, denetim yaptığı AKP’li Ümraniye Belediyesi’ni açık ihale ile yapması gereken 22 alımı doğrudan temin yöntemiyle parçalara bölerek yaptığı için uyardı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:25
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Denetim raporunda ortaya çıktı. Sayıştay'dan AKP’li Belediyeye ihale uyarısı.

Sayıştay'dan AKP’li Belediyeye ihale uyarısı. Denetim raporunda ortaya çıktı
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Sayıştay müfettişleri tarafından hazırlanan Ümraniye Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu açıklandı.

ANKA'nın haberine göre raporda, denetimde tespit edilen 22 bulguya yer verildi. 'Denetim Bulguları' başlığı altında yer alan 'Açık İhale ile Yapılması Gereken Bazı Alımların Doğrudan Temin Yöntemiyle Parçalara Bölünerek Yapılması' başlıklı bulguda şöyle denildi:

"KANUNDA BELİRTİLEN TEMEL İLKELER GÖZARDI EDİLİYOR"

İdarenin 2021 yılı içerisinde 4734 sayılı Kanun’un 22/d bendi kapsamında gerçekleştirdiği harcamaların incelenmesi neticesinde; aynı veya birbirine yakın tarihlerde, aynı nitelikteki bazı alımların aynı ya da farklı yüklenicilerden kısımlara bölünerek gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Doğrudan temin usulünün kanuni limitler dâhilinde günlük ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması için başvurulması gereken bir yöntem olduğunu belirten müfettişler, belediye tarafından aynı ihalede gerçekleştirilebilecek işlerin kısımlara bölünerek, kanunda belirtilen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılmasının, kanunda belirtilen temel ilkeleri göz ardı etmek olacağına dikkat çekti.

Raporda, belediyenin kısımlara bölerek gerçekleştirdiği 22 alıma, “İdarenin Kısımlara Bölerek Gerçekleştirdiği Bazı Alımlar” başlığı altındaki tabloda yer verildi. Raporda şöyle denildi:

İdare tarafından, konu ile ilgili gereken hassasiyetin gösterileceği, her yıl tekrar eden ihtiyaçların belirlenerek bu ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun’da öngörülen temel ihale usulleri ile karşılanacağı ifade edilmiştir. Sonuç olarak İdarenin; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için tek seferde yapabileceği aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin yerine ihale yoluyla gerçekleştirmesi, mevzuatına uyarlı olacaktır. 

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