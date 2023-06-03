Hani bütün Türkiye kazanmıştı. AKP'li Başkan İmamoğlu'nu ağırlayan muhtarın ofisini kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı'nın hışmına uğradı. Bahadır, Muhtar İbrahim Güzel'in ofisine gitti, Burası Belediyenin yeri diyerek, boşaltılması için tebligat yazılması emrini verdi. Bu emir de buraya kapatın anlamına geliyor. Bu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Şirinevler Muhtarının ofisinin kapatılmasıyla ilgili paylaşım yapıldı işte o paylaşım

"AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayan Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel'in muhtarlık ofisini kapattı."

Belediye Başkanı'nın muhtarlık ofisine geldiği anların görüntüsü ise ortaya çıktı. İşte bu sırada yaşananlar:

-Kolay gelsin. Tebligat vardı.

Bahçelievler Belediye

Başkanı Hakan Bahadır:Kolay gelsin

-Burayı da boşaltılması için yazıyı da yazın arkadaşlar. Burada mı muhtar odasında

Hakan Bahadır: İletin kendisine

-İbrahim Güzel: Buyurum

Hakan Bahadır: Burayı boşaltacağız yazıyı yazacak arkadaşlar

İbrahim Güzel: Ne için boşaltacaksınız?

Hakan Bahadır: Burası kimin?

İbrahim Güzel: Kimin yeri?

Hakan Bahadır: Belediyenin yeri.

İbrahim Güzel:Tebligatı yaparsınız. Hukuğun gereğini yerine getirirsiniz.

Hakan Bahadır: Türkçe anlamıyor musun?

İbrahim Güzel: Ben çok net Türkçe biliyorum. Muhtemelen de sizden iyi biliyorum

Hakan Bahadır: Bak ne dedim

Belediye Görevlisi:Hanımefendi çekim yapmayın.

Muhtarlık görevlisi: Neden

Diğer Görevli:Telefonluk bir durum yok lütfen

Hakan Bahadır:Çok basitsin. Çok cahilsin

İbrahim Güzel:Aynada kendinizi gördüğünüzün farkında mısınız. Umarım aynı şekilde sizin bütün laflarınızı ida ediyorum

Hakan Bahadır:Tamam peki aferim

İbrahim Güzel. Size de aferim. 60 yaşındasınız ama size de aferim.

Hakan Bahadır: Sana bir şey söyleyeyim mi? Elinde kalırsın.

Bu konuşmanın ardından kayıt bitiyor.