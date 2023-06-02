Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmedi. İsmail Saymaz son kulisi açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonrasındaki ilk görüşmelerini dün CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.

19.30'da başlayıp yaklaşık 1 buçuk saat süren Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşmesinde hem seçim sürecinin değerlendirildiği hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.

İSMAİL SAYMAZ YENİ GÖRÜŞMEYİ PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.