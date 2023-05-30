AKP’li Başkan seçmene alenen küfür etti. Bir de muhalif seçmeni hain ilan etti

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye Pazar günü tekrar sandığa oy kullanmaya gitti. YSK'nın sonuçlarına göre Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 52 oy aldı, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 47 oy aldı. Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Geçici sonuçların ilan edildiği sırada, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler vatandaşlara seslendi. Seçimde Tayyip Erdoğan'ın öne götürdüğü sırada AK Parti'nin ilçe binasında konuşma gerçekleştiren Güler, dikkat çeken sözler kullandı.

"HEM GÖZÜNE HEM DE ORASINA"

Güler, "Bu akşam 52.08... Bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin, içimizdeki hainlerin... Evet, hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı.