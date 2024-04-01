AKP'li başkan sonuçlar kesinleşmeden görevi CHP'li başkana devretti

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin ardından oy sayma işlemlerine geçildi ve yeni belediye başkan adayları ve muhtar adayları henüz resmileşmese de netlik kazandı.

Manisa'nın AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden yerel seçimlerde seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez’e makamını teslim etti. Gedüz, belediye başkanlığı mührünü de Dönmez'e verdi.

"KAZANAN KIRKAĞAÇ HALKIMIZ OLSUN”

Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜHRÜNÜ TESLİM ETTİ

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz’e teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanarak Başkan Gedüz’e teşekkür etti. Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez’e taktı, belediye başkanlığı mührünü de kendisine teslim etti.