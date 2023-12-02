AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun’da karşı şeritten gelen araç sürücüsü Tolgahan Topuz, şerit değiştirerek AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada Doğukan İslamoğlu ve bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun’da akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana gelen olayda, Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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