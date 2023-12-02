Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı, Bandırma'nın hocası "bu maç araştırılsın" diye isyan etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tuzlaspor mücadelede 3 penaltı kazandı, 2'sinden yararlanamadı.

KARARLAR TAMAMEN SKANDAL!

Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hakem Burak Olcar'a tepki gösterdi. Taşkın, "Futbolun hiç konuşulmayacağı bir gündeyiz. Baştan sonra baktığını zaman sahanın zeminini mi anlatayım, rüzgarı mı anlatayım, hakemin verdiği kararları mı anlatayım. 2. penaltının uzaktan yakından alakası yok. VAR da çevirmiyor. Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım. Maçın hakem gözlemcisini nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum" dedi.