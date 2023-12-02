Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı, Bandırma'nın hocası "bu maç araştırılsın" diye isyan etti

Tuzlaspor konuk ettiği Bandırmaspor karşısında 3 penaltı kazandı, 2'sini kaçırdı. 1-1 biten maç sonrası konuk ekipten tepki sesleri yükseldi.

KAYNAK: AA
Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı, Bandırma'nın hocası "bu maç araştırılsın" diye isyan etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tuzlaspor mücadelede 3 penaltı kazandı, 2'sinden yararlanamadı.

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KARARLAR TAMAMEN SKANDAL!
Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hakem Burak Olcar'a tepki gösterdi. Taşkın, "Futbolun hiç konuşulmayacağı bir gündeyiz. Baştan sonra baktığını zaman sahanın zeminini mi anlatayım, rüzgarı mı anlatayım, hakemin verdiği kararları mı anlatayım. 2. penaltının uzaktan yakından alakası yok. VAR da çevirmiyor. Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım. Maçın hakem gözlemcisini nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum" dedi.

Tuzlaspor: 1- Teksüt Bandırmaspor: 1

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku, Mehmet Coşkun (Dk. 80 Çağrı Giritlioğlu), Ba, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 80 Samet Asatekin), Bangoura (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Muhammed Akarslan (Dk. 90 Mehmet Taş), Togui (Dk. 73 Yahaya), Adeniyi

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek (Dk. 56 Soukou), Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 63 Emre Batuhan Adıgüzel), Mehmet Özcan (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Mulumba, Doğancan Davas (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Harris, Djitte

Goller: Dk. 59 Adeniyi (Penaltıdan) (Tuzlaspor), Dk. 90+6 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Djitte, Dk. 40 Mehmet Özcan, Dk. 64 Mulumba, Dk. 66 Soukou, Dk. 76 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 86 Samet Asatekin, Dk. 90+2 Ferhat Kaplan (Tuzlaspor)

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