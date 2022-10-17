AKP'li Başkan'dan ilaç vurgunu. Vurgunu kendisi de kabul etti. Beslenme zincirinde yeni halka

Türkiye de büyük bir gündem yaratan ilaç yolsuzluğunun Konya, Kayseri ve Yozgat gibi illerin ardından Sinop'un Durağan ilçesindeki 3 eczanede de yapıldığı ortaya çıktı. AKP ilçe başkanı Hasan Yıldırım’ın sahibi olduğu eczanenin isminin de karıştığı ilaç yolsuzluğunda çok sayıda vatandaşın bilgisine başvurulduğu aktarıldı. SGK müfettişlerinin geçmişe yönelik incelemeleri yaptığı yolsuzluk olayında SGK’nın milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirtiliyor.

Söz konusu vurgununda yaklaşık 1000 kişiye SGK tarafında tebligat çıkartılarak müfettişler tarafından ifadelerinin alındığı öğrenildi. Söz konusu reçete sahiplerine AKP ilçe başkanı tarafından ilaçları aldık diye ifade vermelerini istedikleri iddia edilirken, komşu ilçeye gidiş masraflarının ilçe başkanı tarafından karşılandığı iddiaları öne sürülüyor.

AKP'Lİ BAŞKAN VURGUNU KABUL ETTİ

Özellikle yaşlı ve teknoloji kullanımında sorun yaşayan vatandaşların tercih edildiği ilaç yolsuzluğunda geçmiş 5 yıllık dönemin incelemeye alındığı öğrenildi. Durağan, İstanbul da gerçekleştirilen bir operasyonda yurt dışına çıkarılmak üzere hazırlanan ilaç operasyonu ile başlayan ve ağır cezada davası görülmeye başlayan sürecin parçası oldu. Sinop Şehir Gazetesinin aktardığı habere göre; AKP ilçe bakanı Hasan Yıldırım’ın gazetenin imtiyaz sahibine gönderdiği mesajda olayı doğrularken yanında çalışan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Vurgunda eczane sahibi SGK’dan yazılan ilaçların parasını alırken ilaçlar bir şebeke yardımı ile yurtdışına satıldığı kaydediliyor.

Olayla ilgili SGK müfettişleri kapsamlı bir inceleme yürütürken, TC kimlik numaraları üzerinden yazılan bir çok reçete sahibinin yazılan ilaçlardan haberinin olmadığı ifade ediliyor. Durağan kamuoyunda olayın duyulması üzerine bir çok vatandaşın ise endişeye kapılarak üzerlerine ilaç yazılıp yazılmadığı hususunu araştırdığı görüldü.

Özellikle pahalı olan kanser ve şeker hastaları için kullanılan insülin ilaçlarının yazıldığı çifte vurgunda çok yönlü soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.