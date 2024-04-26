KDV hilelerine ağır yaptırımlar geliyor. Bakanlık harekete geçti yapay zeka devreye girdi

Son zamanlarda vatandaşlardan gelen şikayetler ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile CİMER'e yapılan başvurular nedeniyle tespit edilen KDV istismarları, Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bazı işletmeler özellikle gıda ürünlerinde KDV oranının düşük uygulanmasını suiistimal ediyor. Maliye Bakanlığı, bu istismarları önlemek için çeşitli sektörlerde yaptığı denetimlerini sıklaştırdı.

YAPAY ZEKA DEVREYE SOKULDU

Maliye ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde, eczanelerin ilaçları besin takviyesi gibi gösterip yüzde 1 KDV ödediğini, restoran ve kafelerin ise yüzde 10 KDV oranında olan ürünleri, daha düşük oranlı KDV'ye tabi olan ekmek veya meyve suyu gibi ürünlermiş gibi gösterdiğini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, haziran ayından sonra yeni nesil POS cihazlarını devreye sokacaklarını ve yapay zeka ile bu tür KDV istismarlarının önüne geçileceğini ifade etti.

YANILTICI İŞLEM YAPANLAR ‘KAÇAKÇILIK’ SUÇLAMASIYLA YARGILANACAK

Yeni nesil POS cihazları, işlem esnasında KDV oranlarını doğru hesaplayacak ve yanıltıcı olan işlemleri belirleyecek. İstismar yaptığı öğrenilen işletmeler, Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi ile 'kaçakçılık' suçu suçundan değerlendirilecek ve vergi incelemesine sevk edilecek. Hukuk sistemine göre yanıltıcı belge kullanımı nedeniyle işletme sahiplerine 18 aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Vergi uzmanları, vatandaşlara alışveriş fişlerine dikkat etmelerini, şüpheli durumlarda 189 Alo Maliye hattını aramalarını ya da vergi dairelerine yazılı başvuru yapmalarını öneriyor.

Vergi uzmanları, vatandaşları uyararak alışveriş fişlerine dikkat etmelerini, şüpheli işlemlerde 189 Alo Maliye hattını aramalarını ve ya vergi dairelerine yazılı başvuru yapmalarını belirtti.

Yeni nesil POS cihazları ve yapay zeka desteği ile birlikte işletmelerin gerçekleştirdiği KDV istismarının önüne geçilmesi bekleniyor.