Eyvah ÖTV ve KDV'ye zam geliyor. Kara haberi Mehmet Şimşek verdi

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Eyvah ÖTV ve KDV'ye zam geliyor. Kara haberi Mehmet Şimşek verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede verdiği mesajlar kafaları karıştırdı. Çünkü, daha önce yaptığı açıklamalarda ÖTV ile ilgili bir şey söylememişti ancak KDV'de artış olmayacağını söylemişti. Şimdi ise ÖTV ve KDV artışlarının bazı kalemlerde gündeme gelebileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programını ve seçim sonrası alınması öngörülen gelişmelerle ilgili mesaj verdi.

Bakan Mehmet Şimşek, TOBB bünyesindeki 363 oda ve borsa başkanları ile iş insanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

PEMBE TABLO ÇİZMEDİ

Seçim sonrası pembe bir tablo çözmeyen Mehmet Şimşek, 'kurlara gerekirse müdahale edebiliriz' sinyali verdiİş insanlarıyla da bir araya gelen Şimşek’in değerlendirmelerinde özellikle kur ve vergi artışlarına ilişkin unsurlar ön plana çıktı.

İhracatçıların beklediği kur artışının olmayacağının altını çizen Mehmet Şimşek, gerekmesi durumunda müdahale de yapılabileceğini kaydetti.Ucuz kredi döneminin bittiği belirten Şimşek, daha önce kullandıkları kredilerle döviz aldığı tespit edilenleri yakından takip edeceklerini ifade etti.

ÖTV ve KDV’de artış sinyali

Vergi kalemlerine yönelik de çeşitli düzenlemeler yapılacağını kaydeden Mehmet Şimşek, gelir vergisi oranlarında herhangi bir değişim olmayacağı ancak bazı ÖTV kalemlerinde artış olabileceğini aktardı. Buna karşılık KDV kalemlerinde ise oransal artış yerine, düşük oranlı KDV’ye tabi ürünlerin bir üst kademeye yaklaştırılması yönünde düzenleme yapılabileceği sinyallerini verdiği vurgulanıyor. Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda ÖTV hariş Gelir vergisi ve KDV'de artış olmayacağın söylemişti. Ancak şimdi KDV artışı olabileceği mesajı veren Şimşek kafaları karıştı.

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