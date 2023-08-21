AKP'li belediye başkanından yolsuzlukla suçlanan şirkete tramvay ihalesi. Yaparsa AKP yapar

İzmir'de AKP'li Menemen Belediyesi, liman ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla tutuklanan Mahmut Can Bayoğlu’nun şirketine nostaljik tramvay ihalesi verdi.

AKP'li belediye başkanından yolsuzlukla suçlanan şirkete tramvay ihalesi. Yaparsa AKP yapar

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın özel haberine göre, İzmir Menemen Belediyesi’nde, AKP’li Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesinin ardından şüpheli ihaleler devam ediyor. Menemen Belediyesi liman ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla tutuklanan Mahmut Can Bayoğlu’nun şirketine nostaljik tramvay ihalesi verdi.

Mahmut Can Bayoğlu’nun Indeks ismindeki şirketi Menemen Belediyesi’ne 1.4 milyon liraya nostaljik tramvay satacak. Bayoğlu’nun şirketi kamu ihaleleriyle yüzlerce milyon lira kazanırken en çok kamu ihalesini ise İzmir’den alıyor.

Mahmut Can Bayoğlu 2014 yılında İzmir Limanı’nda ihalelerde usulsüzlük soruşturmasıyla yapılan İmbat operasyonunda tutuklanırken savunmasında operasyonun siyasi olduğunu, kendisinin nikâh şahitliğini eski başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığını belirtmişti. Bayoğlu 4 ay sonra tahliye edilmişti.

Bayoğlu 2011 yılından bu yana 165 milyon 805 bin lira değerinde 63 ihaleye imza attı. Bayoğlu son 10 yılda çoğunluğu İzmir’de yapılacak işler olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’ndan 15 ihale aldı.

İzmir Menemen Belediyesi’nde zimmete para geçirme suçlamasıyla görevden alınan CHP’li Serdar Aksoy’un yerine Pehlivan getirilmişti.

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