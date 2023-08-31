Mansur Yavaş AKP'li başkanı tanık gösterdi. Halk Ekmek'te yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı

Mansur Yavaş, Türk siyasi tarihinde örneğine rastlanmamış bir girişimde bulundu. Halk Ekmek şirketinde “para karşılığı işe alım yapıldığı” iddiası üzerine açılan davada AKP’li il başkanını tanık gösterdi.

Mansur Yavaş AKP'li başkanı tanık gösterdi. Halk Ekmek'te yolsuzluk iddiaları yargıya taşındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek şirketinde “para karşılığı işe alım yapıldığı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023 tarihinde teftiş başlattı.

Teftiş sonucunda bahsi geçen ve paranın yatırıldığı hesabın sahibi olduğu iddia edilen kişinin Belediye personeli olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen Yavaş yönetimi, olayın tüm şeffaflığıyla aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AKP’Lİ İSİM TANIK GÖSTERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, suç duyurusunun ardından, bu iddiaları basın aracılığıyla gündeme getiren AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın bildiklerini anlatması adına tanık olması için başvuruda bulundu.

“YETİMİN HAKKINI HEP BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ”

Yavaş, daha önce katıldığı bir Belediye Meclisi toplantısında “Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. En ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun dedikodu yapmayın. Varsa bir yolsuzluk götürün savcılığa verin. Sizinle beraber takip edeceğim. Söz veriyorum” demişti.

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