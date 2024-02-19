AKP'li Belediye Başkanı'nın beton santrali isyanı. Eyleme katıldı

Muğla'nın güzelliklerle ünlü ilçesi Ula'da beton santrali isyanı vardı. Eyleme katılan vatandaşlara AKP'nin Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, yönetmen Yuksel Aksu'ya destek verdi.

Beton santraline karşı çıkan Ula'lı yönetmen Yüksel Aksu, yaptıkları eylemin bir su, toprak,yurt ve oksijen savunması olduğunu söyledi.

Beton santralinin karşısında evi bulunan bulunan Ula’lı Yönetmen Yüksel Aksu, Dondurmam Gaymak’tan İftarlık Gazoz’a filmlerinin burayı beton santrali, kireç santrali yapılsın diye değil kültür turizmi belde turizminin alt yapısının oluşturmak için yapıldığını belirten Aksu, Türkiye ve dünyada tanıtım diye uğraşırken yapılan bu beton santralinin buraya reva olmadığını belirtti.

AKP'Lİ ULA BELEDİYE BAŞKANI DA İSYAN ETTİ

Eyleme destek veren Ula'nın AKP'li Belediye Başkanı Özay Türkler de eyleme destek verdi.Özay şunları söyledi

"Burada bizim sıkıntımız, bu tesis yeni olmamasına karşın yıllardan beri bizim de içinde olduğumuz bir mücadelenin karşısında belediye tarafından mühürlü olmasına rağmen Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ruhsat verilmesinde saklıdır. Samsun’a atanan valimiz Orhan Tavlı’nın bilgisi dâhilinde ya da haricinde buna ruhsat verildiğini görmekteyiz. Valilik bu ruhsatı geri alabilir mi bilmiyorum? Biz mutlaka takipçisiyiz bu konunun"

Beton santraline karşı olmadıklarını dile getiren Türkler burasının yeri olmadığını belirterek, "Burası tamamen kanuni ama maalesef etik değil. Gerekirse valiyi buraya çağırıp, attığı imzanın neresi olduğunu gösterip başka bir yere taşımasını sağlayacağız. Ben belediye başkanı olarak söz veriyorum, bu tesis burada işlemeyecek.”dedi

FABRİKA SAHİBİ ÇEVREYE ZARAR VERMEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Ayfa Beton Sahibi Ali Osman Özdemir ise gazetecilere yaptığı açıklamada çevreye zarar vermediklerini öne sürdü. Özdemir yaptıkları işten ve çevreye toz dahil hiçbir zararlarının olmadığından emin olduklarını söyledi.

Muğla Valiliği yetkilileri ise söz konusu beton santraline verilen iznin gerekli incelemeler sonrasında verildiğini ve hukuka uygun olduğu bilgisini verdiler.

ULA’YI VE ULALILARI KANSER EDECEK İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar “Ula’da beton santrali istemiyoruz” başlıklı imza kampanyası başlatmıştı. Change.org’ta başlatılan kampanyaya 1 hafta içinde 2 binden fazla imza toplandı.