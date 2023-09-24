AKP'li belediyenin ihalesinde adres 5.kez yine şaşmadı. ‘Fethullah’ detayı dikkat çekti

Bağcılar Belediyesi’nin ihalesini beşinci kez, AKP Ankara Gençlik Kolları eski başkanı Erkam Çömez’in şirketi aldı. “Fethullah” detayı ise dikkat çekti.

AKP'li belediyenin ihalesinde adres 5.kez yine şaşmadı. ‘Fethullah’ detayı dikkat çekti

AKP’li belediyelerin ihaleleri yandaşlara gitmeye devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi’nin gıda malzemesi ihalesini, AKP Ankara Gençlik Kolları eski başkanı Erkam Çömez’in şirketi 30 milyon 592 bin TL’ye aldı.

Erkam Çömez’in son iki yıl içinde Bağcılar Belediyesi’nden aldığı ihale sayısı beşe ulaştı.

Çömez, ön ismi 'Fethullah’ı, darbe girişiminden aylar önce mahkeme kararı ile kaldırtmıştı.

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ODATV’den Talha Özmen’in haberine göre; Bağcılar Belediyesi’nin, “Sosyal Tesisler İçin Gıda Malzemesi Alım İhalesi” adı altında açtığı ihalenin sözleşmesi imzalandı.

25 Temmuz 2023 tarihinde yapılan ve sözleşmesi geçen ay imzalanan ihaleyi, merkezi Ankara’da bulunan Anaturya Organizasyon Tic. A.Ş. 30 milyon 592 bin TL’ye aldı.

Bağcılar Belediyesi’nden bu yıl üçüncü ihalesini alan Anaturya, son iki yıl içinde Bağcılar Belediyesi’nden aldığı ihale sayısı beşe ulaştı.

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BAĞCILAR’DAN ÖNCE KEÇİÖREN VARDI

Erkam Çömez’in Anaturya firması, 2020 yılında İstanbul Üsküdar’da bir şube açtı. Üsküdar şubesini açmadan önce firma, AKP’li Keçiören Belediyesi’nden, 2015-2018 yılları arasında, gezi organizasyonları ve mal alımını kapsayan 11 ihale aldı. Keçiören Belediyesi’nden son ihalesini, 9 Kasım 2018 tarihinde aldı. Keçiören Sergi Salonuna Züccaciye Ve Elektronik Eşya alımını kapsayan ihalenin bedeli 175 bin TL idi.

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ERKAM ÇÖMEZ KİMDİR?

Bağcılar Belediyesi’nden beşinci ihalesini alan Anaturya firması 2013 yılında, o zamanki tam adıyla Fethullah Erkam Çömez tarafından Ankara’da kuruldu. 1982 Ankara doğumlu olan Erkam Çömez, Özel Samanyolu Lisesi’nden sonra girdiği Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2005 yılında AKP Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK üyeliği, 2008 yılında AKP Gençlik Kolları Genel Merkez Sosyal İşler Başkanlığı yapan Çömez, 2010 yılında AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanlığına atandı. İki yıl bu görevde kalan Çömez, 2019-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan danışmanı olarak çalıştı. 2018 yılında İstanbul’da “Nexpara Finansal Danışmanlık Tic. A.Ş.” firmasını kuran Çömez, bu firmayı kurulduktan 5 ay sonra tasfiye etti.

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