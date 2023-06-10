AKP’li belediyeden Bilal Erdoğan’ın okuluna özel düzenleme

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu okulun yanındaki park alanının rekreasyonu ve satışı için yetki aldı. Belediye Meclisi'nin yetki kararına CHP Grubu ret oyu verirken karar oy çokluğu ile alındı.

Park alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesi için talebin Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu Palet Okulları'ndan geldiği öğrenildi.

"KAMU YARARI GÖRMEDİĞİMİZ İÇİN GRUP OLARAK RET OYU KULLANDIK"

Odatv'nin haberine göre; Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyet başkanlığını yaptığı, Çamlıca’daki Palet Okulları’nın bitişiğindeki park alanının akıbeti belli oldu.

Üsküdar Belediyesi bir süre önce rekreasyon alanına aldığı, yaklaşık bin 700 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışının, takasının, tahsisinin, kiralanmasının veya sınırlı ayni hak tesisinin yapılabilmesi için Meclisten yetki aldı.

Teklife ret oy verdiklerini belirten CHP’li Meclis üyesi Nuray Kılıç şunları söyledi:

“Daha önce de bu tür satışlara hayır diyorduk. Üsküdar Belediyesi’nin getirdiği bu son teklifte de kamu yararı görmediğimiz için grup olarak ret oyu kullandık.”

AKP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edilen teklifle, Palet Okullarının kullanımına sunulacağı iddia edilen arazinin, hangi yöntemle devredileceği merak konusu oldu.

PLANI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ONAYLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, Küçük Çamlıca 2792 ada 1 parselin doğusunda kalan, bin 817 metrekare büyüklüğündeki söz konusu park alanı için yaptığı plan değişikliğini geçtiğimiz şubat ayında onaylamıştı. Arazi plan değişikliğiyle rekreasyon alanına alınmıştı.

PLANDA DEĞİŞİKLİĞİ ÖZEL OKUL TALEP ETTİ

Park alanının rekreasyon alanına alınmasını, bitişikte bulunan Palet Okulları yetkililerinin talep ettiğini belirten Üsküdar Belediyesi, plan değişikliği raporunda özetle şunu belirmişti:

“İlk-orta ve lise eğitimi alan ve planlama alanı dışından söz konusu bölgeye taşınan öğrenci nüfusunun rekreaktif amaçlı donatı ihtiyacının karşılanması için; mülkiyetimizde bulunan 2792 Ada 1 Parselin doğusundaki tescil dışı alanda(park alanı) plan değişikliğinin yapılması’ talebi doğrultusunda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 02.09.2022 Tarihli Başkanlık Olur’u alınmıştır.”

TÜRGEV’DEN YETEV’E İNTİKAL

Park alanının planlarının değiştirilerek, okullarına hizmet eden rekreasyon alanına dönüştürülmesini isteyen Palet Okulları 2011 yılında TÜRGEV bünyesinde kuruldu. Okulun internet sitesinde “Kuruluş Hikayemiz” bölümünde özetle şöyle denilmekte:

“Türkiye’de benzeri nadir görülen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunmak amacıyla 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kurulmuştur.

Palet Okulları'nın 5 kampüsü bulunmaktadır. Başakşehir ve Yeşilvadi Kampüslerimizde kreş ve anaokulu kadememiz; Tepeüstü Kampüsümüzde anaokulu ve ilkokul kademelerimiz; Türk Müziği İlkokulumuzda anaokulu ve ilkokul kademelerimiz, Çamlıca Kampüsümüzde ise ortaokul kadememiz yer almaktadır.

2020 yılı itibarıyla okulumuz, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.”

YETEV’in mütevelli heyet başkanlığını Necmeddin Bilal Erdoğan yürütüyor.