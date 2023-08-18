AKP'li belediyeden kadınlara özel erkek çocuksuz deniz turu

AKP'li Bağcılar Belediyesi, düzenlediği kadınlara özel deniz turuna, erkek çocukların katılmasını yasakladı.

İktidar, gerici dayatmalarına her geçen gün bir yenisini eklerken İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi ise yine tepki çekecek bir adım attı.

Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.

Duyuruda, Şile’de kadınlara plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi.

“ERKEK ÇOCUK KABUL EDİLMEYECEK”

Açıklamada, “Programımıza ‘erkek çocuk’ kabul edilmeyecektir. Kadınlar plajı ziyareti programına katılmak için Bağcılar'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.