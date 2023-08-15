İstanbul’un deprem toplanma alanlarının AKP'li belediye zamanında nasıl yendiği ortaya çıktı. Sadece 77 tane kaldı

17 Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla CHP'li Gürsel Tekin, iktidarın deprem konusunda yeterli önlem almadığına dikkat çekti. Tekin, imar barışı ile vatandaşın kandırıldığını, askeri alanların deprem toplanma alanı olacağı sözünün tutulmadığını ve şimdi deprem sonrası İstanbul'a 39 vali görevlendireceklerini söyleyerek iktidar partisine tepki gösterdi.

'GERÇEK VE ETKİLİ ÖNLEMLER ALINMALI'

Tekin açıklamasında, her yıl anma törenlerinde depremin yarattığı acıları hatırladıklarını ancak bu anıları gerçek ve etkili önlemler alarak anlamlı kılmanın gerektiğini belirtti. İnsanların olası bir deprem durumunda nereye gideceklerini bilmediğine dikkat çeken Tekin, toplumun en temel ihtiyacını bile karşılamak adına yetersiz bir iktidarın olduğunu söyledi. İstanbul'daki binaların durumunun korkutucu olduğunu ifade eden Tekin, ülkenin kalbi İstanbul'un adeta kalbini tutmuş şiddetli bir depremi beklediğini belirtti

"TAHMİNEN 44 BİN BİNA YIKILACAK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) rakamlarının korkutucu olduğunu söyleyen Tekin konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

“AFAD 1 milyon 250 bin konut üzerinden 7.5’lik bir deprem senaryosu çıkardı, buna göre, tahminen 44 bin bina yıkılacak, 251 bina ağır hasar alacak, 208 bina orta hasar alacak. İBB 1 milyon 166 bin konut üzerinden 7.5’lik bir deprem senaryosu çıkardı, yıkılacak bina sayısı 51 bin. Bu de demek, İstanbul’da 48-50 bin bina yıkılacak. Yani milyonlarca insanın hayatı söz konusu olan!"

"496 OLAN DEPREM TOPLANMA ALANI SAYISI 77’YE İNDİ"

1999 depreminin Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden Tekin, “Depremden sonra Deprem Konseyi kurulmuş ve deprem şurası yapılmıştı. Peki, şimdi geldiğimiz durum ne? Ulusal Deprem Konseyi 2007’de lağvedildi, Deprem Şurası kararları da raflarda duruyor. 1999’da, 496 olan deprem toplanma alanı sayısı 77’ye indi, deprem toplanma alanları ne mi oldu? Ranta açtılar. AVM, rezidans diktiler. Bunun da ağır sonuçlarını ileride göreceğiz" şeklinde konuştu.

Aradan geçen zaman içinde toplanma alanlarının AVM, gökdelen, otopark olduğunu ve bunun için imar planı değişikliklerine imzalar atıldığını ifade eden Tekin, ilk akla gelen yerleri şu şekilde sıraladı:

-Ağaoğlu MyCity Bahçelievler: Çadırkent alanında bulunuyor.



-Bahçelievler Meydan AVM: Merter'de bulunuyor.



-Levent İETT Garajı: Yüksek yoğunluklu bölgenin tek toplanma yeriydi. Toplanma yerine Dubai Kuleli yapılacak plan iptal oldu ancak imar planlarında konut ticaret alanı.



-Şişli Trump Tower Rezidans: Kulelerinden yapıldığı alan Acil Eylem Planı'nda “çadırkent” alanı olarak gösterilirken diğer kulenin bulunduğu alan afet anında acil durumlar için helikopter pisti olarak belirlenmiş.



-Şişli Bomonti Anthill Rezidans: Projenin bulunduğu alan Acil Eylem Planı'nda “Helikopter pisti” ve “Çadırkent” olarak tanımlı.



-Bahçelievler Yenibosna Starcity Outlet Center: 2009 sel felaketinin yaşandığı Basın Ekspress yolu üzerinde yer alan çadır alanı üzerinde bulunuyor.



-Sahilpark Evleri: Zeytinburnu -Veliefendi'deki site çadırkent ve helikopter pisti alanında bulunuyor.



-Onaltı Dokuz Rezidans: İstanbul'un silüetine giren rezidansın yer aldığı ada çadırkent olarak tanımlanmış. Alanın bir kısmında bu proje diğer kısmında da Kazlıçeşme Abay İlköğretim Okulu bulunuyor.



-Ora AVM: Bayrampaşa'nın çadırkent alanlarından.



-Forum İstanbul: Bayrampaşa'nın diğer çadırkent alanlarından.



-Kiptaş Ünalan Evleri: Üsküdar'ın çadırkent kurulacak noktası.



-Üsküdar Devlet Malzeme Ofisi arazisi: Medeniyet Üniversitesi oldu.



-Kiptaş Tuzla 2 ve 3. etap konutları.



-Maltepe DAP Royal Center Rezidans.



-TOKİ Avrupa Konutları: Gaziosmanpaşa'nın iki büyük çadırkent alanlarından birisiydi



-Kemerpark Evleri: Esenler'in çadırkent alanı.



-Bağcılar Çınar Olimpia Park Sitesi.



-Bakırköy Ataköy Konakları plan değişikliğini AKP dönemi İBB yaptı.



-Beşiktaş Zorlu AVM rezidans ÖİB satış yaptı.



-Şişli Ali Sami Yen stadı ve Likör Fabrikası alanı rezidans oldu Torun Center plan değişikliğini İBB ve TOKİ yaptı Quasar rezidans oldu.



-Bakırköy Osmaniye'deki, Forum AVM sonradan kaçak olduğu ortaya çıktı. Yapılan protokolle yasal hale geldi, karşılığında İBB rezidans bölümünü aldı.

Tekin, İstanbul'daki toplanma alanlarının tamamının imar uygulamasıyla satışı ve deprem vergilerinden 100 milyar dolarlık gelir elde edileceğini hesapladığını belirterek, "Kime gitti bunlar? FETÖ'ye gitti, beton lobilerine gitti. Vatandaşa da kala kala 39 vali kaldı.” şeklinde ifade etti.