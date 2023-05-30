AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı

İSU Genel Kurulunda alınan karar ile birinci kademe su faturası hane halkı sayısına göre değiştirildi. 4 kişilik aile için birinci kademe su kullanım oranı 10 metreküp, 5 kişilik aile için kademe 12 metreküp, 6 kişilik aile için kademe 14 metreküp, 7 ve üstü kişinin olduğu aileler için ise 15 metreküpe çıkarıldı.

UYGULANACAK OLAN ZAMLAR

Su tarifelerine yapılacak zam kapsamında; konutlarda yüzde 40, işyeri yüzde 60, sanayide ise yüzde 85 zam uygulanacak.

KONUTLAR

1. Kademe 0-10

Haziran ayında; 10,89 TL

Yeni tarife: 15,25 TL

2. Kademe

Haziran ayında: 19,87 TL

Yeni tarife: 27,83 TL

İŞYERİ

1.Kademe 0-20

Haziran ayı:16,24 TL

Yeni tarife: 26 TL

2. Kademe

Haziran ayı: 25,21 TL

Yeni Tarife: 40,34 TL

SANAYİ

Haziran ayı: 37,04 TL

Yeni tarife: 68,51 TL

GERI KAZANIM SUYU

Haziran ayı: 11,04 TL

Yeni tarife: 15,46 TL