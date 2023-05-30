AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı

İSU Genel Kurulu’nda su tarifelerine yapılacak zam belirlendi. Yeni tarifeye göre konutlarda yüzde 40, işyerlerinde yüzde 60, sanayide ise yüzde 85 zam uygulanacak.

AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı

İSU Genel Kurulunda alınan karar ile birinci kademe su faturası hane halkı sayısına göre değiştirildi. 4 kişilik aile için birinci kademe su kullanım oranı 10 metreküp, 5 kişilik aile için kademe 12 metreküp, 6 kişilik aile için kademe 14 metreküp, 7 ve üstü kişinin olduğu aileler için ise 15 metreküpe çıkarıldı.

UYGULANACAK OLAN ZAMLAR

Su tarifelerine yapılacak zam kapsamında; konutlarda yüzde 40, işyeri yüzde 60, sanayide ise yüzde 85 zam uygulanacak.

KONUTLAR

1. Kademe 0-10

Haziran ayında; 10,89 TL

Yeni tarife: 15,25 TL

2. Kademe

Haziran ayında: 19,87 TL

Yeni tarife: 27,83 TL

İŞYERİ

1.Kademe 0-20

Haziran ayı:16,24 TL

Yeni tarife: 26 TL

2. Kademe

Haziran ayı: 25,21 TL

Yeni Tarife: 40,34 TL

SANAYİ

Haziran ayı: 37,04 TL

Yeni tarife: 68,51 TL

GERI KAZANIM SUYU

Haziran ayı: 11,04 TL

Yeni tarife: 15,46 TL

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