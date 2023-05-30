AKP'li belediyeden suya dudak uçuklatacak zam. 'Türkiye yüzyılı' resmen başladı

İSU Genel Kurulunda alınan karar ile birinci kademe su faturası hane halkı sayısına göre değiştirildi. 4 kişilik aile için birinci kademe su kullanım oranı 10 metreküp, 5 kişilik aile için kademe 12 metreküp, 6 kişilik aile için kademe 14 metreküp, 7 ve üstü kişinin olduğu aileler için ise 15 metreküpe çıkarıldı.
UYGULANACAK OLAN ZAMLAR
Su tarifelerine yapılacak zam kapsamında; konutlarda yüzde 40, işyeri yüzde 60, sanayide ise yüzde 85 zam uygulanacak.
KONUTLAR
1. Kademe 0-10
Haziran ayında; 10,89 TL
Yeni tarife: 15,25 TL
2. Kademe
Haziran ayında: 19,87 TL
Yeni tarife: 27,83 TL
İŞYERİ
1.Kademe 0-20
Haziran ayı:16,24 TL
Yeni tarife: 26 TL
2. Kademe
Haziran ayı: 25,21 TL
Yeni Tarife: 40,34 TL
SANAYİ
Haziran ayı: 37,04 TL
Yeni tarife: 68,51 TL
GERI KAZANIM SUYU
Haziran ayı: 11,04 TL
Yeni tarife: 15,46 TL