'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa...

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’nın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir ev ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti.

"Ben de bir bilim adamıyım” diyen AKP’li Gürkan’ın, sohbette depremlere ilişkin yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Malatyatime haber sitesinde yayınlanan videoya göre, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün ‘fay hattı’yla ilgili açıklamalarını hatırlatan Gürkan, depremi ‘insanların azmışlığı’na bağladı.

Gürkan, videoda şunları söyledi:

“İNSANOĞLU NE ZAMAN AZMIŞSA BUNA BENZER FELAKETLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

"Ben de bir bilim adamıyım, bende öğretmenim bu Naci Görür var onun açıklamaları tabi deprem fay hatları var bu bilimsel raporlar... Ama Cenab-ı Allah’ın Kuran’ı Kerim de ayetleri var, insanlara nasihatleri var. İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Onun için biz kendi durumumuzu düzeltmedikçe Allah bizim durumumuzu düzeltmez. Ayeti kerimede var ‘Bir Millet kendini düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ama bizim vatandaşlarımız çok kadirşinas vatandaş. Ben vatandaşımızda en ufak böyle bir şey görmedim. Bu tarz provakatif şeyler bin kişiden, on bin kişiden biri çıkıyor. O da çıkacak ki o binlerce insanın kıymetini bilelim.”